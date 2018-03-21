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Пятилетний житель Королева покорил зрителей на детском ток‐шоу
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Пятилетний житель Королева покорил зрителей на детском ток‐шоу 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Дима Маслюхин стал героем передачи «Лучше всех!» и прославился на всю страну. Пятилетний изобретатель отлично разбирается в технике и мечтает сконструировать вечный двигатель. Корреспондент «360» Наталья Храмова побывала в гостях у Димы и узнала секрет его гениальности.
Маленький гений в свои пять лет может не только перечислить, что и как работает. Он сам конструирует модели у себя дома. На шоу Дима попал благодаря маме. Татьяна Маслюхина — видеоблогер, ведет канал для мам и детей. Именно ее подписчики посоветовали отправить анкету Димы на программу. На семейном совете было решено — надо пробовать.
Нельзя заставить ребенка
чему-то  научиться против его воли, вот только если ему интересно. Когда есть интерес, любые знания будут глубокими
— Татьяна Маслюхина.
У Димы есть старший брат, который для младшего служит примером для подражания, учит играть в шахматы. Однако пятилетнему гению интереснее изучать технику и стать в будущем космонавтом, летчиком или даже водителем мусоровоза. Дима еще не определился, но время у него есть.
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