Старые добрые игрушки актуальны во все времена

21 марта отмечается Международный день кукольника. Детский педагог-психолог Полина Малахова рассказала «Вечерке», какие куклы, да и вообще игрушки, полезны для детей.

С точки зрения детского развития чем проще игрушка, тем больше от нее пользы.

— Минималистичные игрушки позволяют ребенку фантазировать, — объясняет Полина. — Очень хороши классические пирамидки, волчки, кольца, коробки с дырочками разной формы. Такие игрушки очень спокойные, они не перегружают психический аппарат и не провоцируют необоснованных эмоций. Дополнительную их безопасность можно обеспечить, периодически дезинфицируя поверхность.

Родителям также важно определиться, для кого они покупают игрушку. Ведь принцип «подарить то, чего не было в моем детстве» зачастую дает отрицательный результат.

— Светящиеся, мерцающие и громкие игрушки на развитие ребенка влияют очень плохо, — считает психолог. — Да и количество их тоже должно быть конечным. Ребенку вполне достаточно одной коробки с игрушками.

Игры Петра III Самым известным любителем игры в солдатики считается Петр III. В огромной коллекции российского императора были механические фигурки, солдатики из дерева, воска, свинца и даже из ваты, скрепленной сахарной пудрой. Под нее был отведен специальный кабинет, в котором на полках стояли солдатики, а на столе располагались игрушечные военные укрепления, где Петр III разыгрывал сражения.

СПРАВКА

Йо-йо — игрушка из двух скрепленных осью дисков, на которые надевается веревка, — считается второй древнейшей в мире после обычных кукол. Ее прототипы появились еще в Древней Греции в 500 году до нашей эры. В Средневековье в некоторых странах ее использовали в качестве оружия. При броске йо-йо, размотав до конца веревку, по инерции начинает свой возврат по ней в руку играющего.

НАДО ЖЕ!

Всего из шести деталей известного конструктора лего можно составить более 120 миллионов комбинаций. За историю своего существования компания произвела больше 320 миллиардов кирпичиков. Это значит, что абсолютно каждый человек в мире может приобрести минимум 52 из них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мою малышку часто балуют, не скрою. Но дарят обычно такие же вещи и игрушки, которыми радуют своих детей и все остальные родители. Так, одна моя подруга связала своими руками пинетки для Александры. А еще одни приятели семьи подарили толстого, мягкого и симпатичного зайку, который, кстати, стал ее самой любимой игрушкой.