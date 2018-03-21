«Это неполная семья»: Нелли Ермолаева не понимает чайлдфри

Экс-участница скандального шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева не скрывает того, что счастлива — у нее есть любимые муж и сын, она отлично проводит время в Майами. На днях внимание 31-летней красавицы привлекли пары, которые не хотят детей, что лично ей сложно понять, ведь с рождением малыша ее жизнь изменилась в лучшую сторону.

Телезвезда Нелли Ермолаева в последнее время часто показывает свою семью. Знаменитость замужем за успешным бизнесменом, от которого месяц назад родила сына. Всю беременность она делилась радостью от будущего пополнения в семье, а теперь рассказывает о буднях молодой мамы. Но бывшей участнице «Дома-2» сложно принять позицию людей, которые не хотят наследников, предпочитая жить только для себя: «Все чаще стала наблюдать за парами чайлдфри. Семья, которая не хочет заводить детей! Короче, есть муж и жена, всецело принадлежат только друг другу и любовь разделяется только на них двоих, благодаря чему, как говорят чайлдфри, эта любовь не претерпит изменений даже через годы».

Нелли пообщалась с одной девушкой, которая не желает менять привычный образ жизни. Ее слова вызвали у Ермолаевой недоумение — та заявила, что не хочет слышать детский шум и плач, ей не нравится, что ребенок ограничит ее время и свободу: «Я, конечно, не разделяю такую позицию! Ну, это же неполная семья получается?! Как раз таки радость и счастье приходит в семейную пару вдвойне с появлением малыша. Проще говоря, люди боятся ответственности и „связанных рук“? Когда вас становится трое, жизнь продолжается!» Ермолаева согласилась с тем, что ритм жизни, естественно, меняется, но человек с рождением ребенка не попадает в тюрьму. Она акцентировала внимание на том, что можно продолжать работать, путешествовать, гулять и всячески наслаждаться жизнью: «Если конечно свобода, гульки важнее, чем комочек вашей любви, то тогда застрелите меня! А, я не написала про возрастной диапазон! Таким парам за 30 уже. Это не 23-летние ребята, которые встают на ноги и думают про квадратные метры!»

Мнения подписчиков Нелли Ермолаевой традиционно разделились в столь важном вопросе: «Что касается вставать на ноги, то это понятие растяжимое. Мои родители, например, вырвались в нормальную жизнь только к 50 годам. Поэтому возраст еще не говорит о благополучии человека». «Много знакомых, кто намеренно не собирался рожать и не жалеет об этом, в силу разных причин». «Имея двоих маленьких детей, могу сказать, что чувствую часто, что меня пропустили через мясорубку… И выражение „белка в колесе“ — это про меня теперь. И люди, которые не хотят этого, вполне нормальные. Не для всех это подходит». «Я никогда не стану матерью. И мне совсем другое от жизни нужно. Тут дело даже не в „хочу-не хочу“, а в выборе».

«Некоторые мамы почему-то осуждают тех женщин, у которых смысл жизни не в детях». «Родила и ни капельки не жалею, не понимаю я этих чайлдфри». «Главное, как ты себя чувствуешь, счастливым или нет… А понятие счастья для всех разное». «Да, печально нынешнее общество… Разрушение семейных ценностей воспевается».

Нелли Ермолаева считает, что после рождения ребенка не следует ограничиваться четырьмя стенами. Она заявляет, что малыша можно и нужно внедрять в окружающий мир.