Дети звезд, которые не вызывают умиления

На Максе почти с рождения поставили клеймо гадкого утенка. Своей внешностью малыш обязан отцу — музыкальному продюсеру Джордану Брэтману. Несмотря на насмешки со стороны окружающих, он растет общительным и уверенным в себе ребенком. «Думаю, когда Макс вырастет, то станет цирковым артистом и будет выступать в Cirque du Solei или каком-нибудь другом похожем месте», — рассказывала Кристина в одном из интервью.

Поклонники любят Адама Сэндлера не столько за внешность, сколько за харизму и отменное чувство юмора. Надеемся, все эти качества унаследовала его дочь Сэди Мэдисон. Малышку регулярно включают в рейтинги самых некрасивых детей звезд, но что-то нам подсказывает, что она подрастет, и утрет нос недоброжелателям.

Блю Айви часто называют мини-копией Джей Зи, а ее отца, в свою очередь, вносят в рейтинги самых некрасивых мужей знаменитых красоток (мы вот тоже недавно такой делали). Малышка Блю во всем копирует свою знаменитую маму и, вполне вероятно, сможет затмить ее в будущем.

Шайло — главный хейт-объект всех антифанатов семейства Джолипиттов. Вообще, она вполне себе симпатичная девочка (с такими-то родителями по-другому и быть не могло), только вот в своем стремлении стать мальчиком, Шайло, кажется, перешла все грани. В интернете малышку регулярно поливают грязью, а ее маме советуют немедленно отвести дочь к психологу.

Фанаты Джей Ло были уверены, что когда подрастут, Эмма и Макс станут похожими на звездную маму. Но этого не произошло. Дети певицы растут точными копиями отца музыканта Марка Энтони, о чем не забывают упомянуть злобные комментаторы под фотографиями в Instagram. Но мы все равно любим этих малышей.