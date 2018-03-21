В Уссурийске докажут, что быть мамой — счастье

«Счастье можно родить» — уверены женщины из Уссурийска.

В редакцию «Телемикса» обратились два психолога, которые хотят привлечь внимание к вопросам материнства. Особенно к выбору, который делают девушки на первых месяцах беременности.