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«Сейчас я так ее понимаю!»: Ирина Агибалова вспомнила слова свекрови
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«Сейчас я так ее понимаю!»: Ирина Агибалова вспомнила слова свекрови 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Ирина Агибалова в очередной раз показала свою непрекращающуюся страстную любовь с супругом, в браке с которым она вырастила двух дочерей и сына. Женщина опубликовала фотоснимок, на котором семейная пара нежно обнимается, и вспомнила о словах матери мужа, которые она поняла только спустя много лет.
Показав совместное фото подписчикам своего Инстаграма, Ирина Александровна призналась в любви мужу так, будто их отношения только расцветают. Подписчики заметили, что Агибалова очень счастлива в отношениях и любима, а искра не угасает даже спустя столько лет. «Люблю всем сердцем. Самый лучший», — написала Ирина.
Ирина призналась, что когда-то не воспринимала слова своей свекрови всерьёз, а только лишь удивлялась им, теперь же, по ее словам, она поняла, что та имела ввиду. «Когда-то давно, моя свекровь сказала, что у неё идеальный сын и его можно посадить на божничку и молиться на него за его ангельский характер. Тогда я искренне возмутилась, а сейчас так её понимаю!» — добавила Агибалова. Женщина поведала, что теперь, когда у неё есть свой взрослый сын, она понимает, что чувствовала мама её мужа. По словам многодетной матери, её сын для нее самый лучший, и она также боготворит его, как когда то это делала её свекровь.
Ко всему прочему, Ирина не забыла и про двух своих взрослых дочерей. Женщина призналась, что безгранично счастлива иметь такую большую семью. Она рассказала, что любящие дети и внуки делают её жизнь приятной и помогают забывать о проблемах.
Однако не для всех наличие детей является показателем благополучия и залогом душевного равновесия. Все большую популярность среди пар завоевывает так называемая субкультура «Чайлдфри». Экс-участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева высказала свое мнение по поводу представителей этой идеологии.
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