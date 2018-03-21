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Эмин Агаларов признался, что хочет иметь много детей
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Эмин Агаларов признался, что хочет иметь много детей 

Журнал ОК! 2 часа назад
У певца и бизнесмена Эмина Агаларова сейчас трое детей — от брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой (развелись в 2015 году): Али, Микаил и Амина. Артист проводит с детьми много времени и в последнее время регулярно делится фотографиями с ними. Несколько часов назад Эмин опубликовал селфи, на котором он запечатлен с совсем еще маленькими сыновьями, и подписал его загадочно:
Всегда мечтал иметь много детей! Сейчас у меня трое, и это огромный подарок Всевышнего. Но только никак не могу разобраться: «много» — это сколько? Double or triple?
Эмин Агаларов с сыновьями Али и Микаилом. Фото: @eminofficial
Многие подписчики артиста принялись уверять, что «чем больше детей — тем лучше», тем более «с таким папой», а иные сошлись на том, что достаточно иметь «четыре сыночка и лапочку дочку». Как бы то ни было, комментарии звучали только добрые. «Мужчина, любящий детей по умолчанию, — хороший, великодушный и не эгоистичный человек. Не все мужчины на это способны», — написала одна из поклонниц.
Emin: «Самая рискованная сфера, которой мне необходимо заниматься, — воспитание детей»
Напомним, что сейчас Эмин встречается с «Мисс Мордовия-2004», моделью Аленой Гавриловой. Об их романе стало известно в 2016 году. Ранее Алена состояла в отношениях с бизнесменом Рустамом Тарико, от которого воспитывает 10-летнего сына. Может быть, участившиеся посты Эмина о детях намекают на то, что они с Аленой решили перейти на новый уровень отношений?
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