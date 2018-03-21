Эмин Агаларов признался, что хочет иметь много детей

У певца и бизнесмена Эмина Агаларова сейчас трое детей — от брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой (развелись в 2015 году): Али, Микаил и Амина. Артист проводит с детьми много времени и в последнее время регулярно делится фотографиями с ними. Несколько часов назад Эмин опубликовал селфи, на котором он запечатлен с совсем еще маленькими сыновьями, и подписал его загадочно:

Всегда мечтал иметь много детей! Сейчас у меня трое, и это огромный подарок Всевышнего. Но только никак не могу разобраться: «много» — это сколько? Double or triple?

Эмин Агаларов с сыновьями Али и Микаилом. Фото: @eminofficial

Многие подписчики артиста принялись уверять, что «чем больше детей — тем лучше», тем более «с таким папой», а иные сошлись на том, что достаточно иметь «четыре сыночка и лапочку дочку». Как бы то ни было, комментарии звучали только добрые. «Мужчина, любящий детей по умолчанию, — хороший, великодушный и не эгоистичный человек. Не все мужчины на это способны», — написала одна из поклонниц.

Emin: «Самая рискованная сфера, которой мне необходимо заниматься, — воспитание детей»