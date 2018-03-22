«Много — это сколько?»: Эмин Агаларов задумался о количестве детей

Популярный певец Эмин Агаларов сейчас воспитывает двух сыновей и дочь. Артист признался своим поклонникам в микроблоге, что всегда мечтал иметь много детей, но никак не может понять, «много» — это сколько. Именно с этим вопросом он обратился к поклонникам, вызвав живое обсуждение в своем аккаунте.

Талантливый музыкант и успешный бизнесмен является еще и примерным отцом. Мужчина все свое свободное время старается проводить с детьми, о чем свидетельствуют его публикации в Инстаграме, в которых он часто появляется в компании своих наследников. Один из последних постов так же посвящен им. На архивной фотографии исполнитель запечатлен с еще совсем маленькими сыновьями, а в комментарии к снимку он попытался узнать мнение поклонников о том, сколько же детей должно быть в семье. «Всегда мечтал иметь много детей! Сейчас у меня трое, и это огромный подарок Всевышнего. Но только никак не могу разобраться: „много“ — это сколько?»

Этой публикацией Агаларов вызвал у огромного количества почитателей своего таланта довольно жаркую дискуссию. Они принялись писать в комментариях свои варианты, иногда даже просто фантастические, споря между собой и призывая кумира не останавливаться на достигнутом им результате. «Много — это много! Футбольная команда, если так можно выразиться!» «Ещё парочку можно!» «Трое, это мало, пусть будет больше!» «Ещё надо, много — это 25!» «Много, это 26! Нас у родителей именно столько! 11 родных, остальные приёмные! И это очень круто! Нас много и мы как отдельное государство!» «А я всегда мечтала иметь 7, в итоге не имею ни одного! Жаль, что не все мечты сбываются…» «Так что, работайте товарищ, работайте!» «Счастье в детях… Еще как минимум троих… У вас гены хорошие… Надо передавать!» Впрочем, более прагматично настроенные подписчики Эмина справедливо заметили, что главным является возможность воспитания детей. По их словам, если есть силы, время и средства, то только тогда можно задуматься и о большем количестве потомков.

А недавно Агаларов порадовал поклонников забавным архивным снимком. Мужчина разместил фотографию двадцатилетней давности, на которой его едва ли сразу можно узнать.