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Нереальная! Мама троих детей Елена Перминова похвасталась идеальной фигурой в бикини
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Нереальная! Мама троих детей Елена Перминова похвасталась идеальной фигурой в бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Елена Перминова сейчас отдыхает с семьей в Марокко. С отдыха мама троих детей делится с фолловерами не только фото с местными красотами, но и снимками, на которых она позирует в купальниках и бикини. Подписчики Перминовой в полном восторге от ее идеальной фигуры. Согласись, формам Елены можно только позавидовать.
«Идеальная»; «Сногсшибательная»; «Какая красота! Какой труд! Восхищаюсь Вами!»; «Я представляю сколько нужно трудиться, чтобы иметь такое тренированное тело»; «Нереальная!», — пишут фолловеры Елене в комментариях. Стоит отметить, что над своей фигурой модель действительно работает. В частности Перминова занимается пилатесом, растяжкой и танцами на пилоне.
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Фото:Instagram
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