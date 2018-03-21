Нереальная! Мама троих детей Елена Перминова похвасталась идеальной фигурой в бикини

Елена Перминова сейчас отдыхает с семьей в Марокко. С отдыха мама троих детей делится с фолловерами не только фото с местными красотами, но и снимками, на которых она позирует в купальниках и бикини. Подписчики Перминовой в полном восторге от ее идеальной фигуры. Согласись, формам Елены можно только позавидовать.

«Идеальная»; «Сногсшибательная»; «Какая красота! Какой труд! Восхищаюсь Вами!»; «Я представляю сколько нужно трудиться, чтобы иметь такое тренированное тело»; «Нереальная!», — пишут фолловеры Елене в комментариях. Стоит отметить, что над своей фигурой модель действительно работает. В частности Перминова занимается пилатесом, растяжкой и танцами на пилоне.

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Фото:Instagram