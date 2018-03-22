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Анна Плетнева призналась в опасной зависимости
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Анна Плетнева призналась в опасной зависимости 

7 Дней 1 час назад
Фото: 7 Дней
Анна Плетнева, отвечая в прямом эфире 7days.ru на вопросы читателей призналась, что страдает от интернет-зависимости.
«Я запрещаю детям социальные сети, потому что очень часто современным детям не интересно ничего, кроме вот этой коробочки — телефона, — делилась певица. — Я стараюсь всеми силами отвлечь своих детей, занимая их круглыми сутками: танцами, музыкой, разнообразными кружками. Иногда просто отнимаю телефон. Но это я делаю в самых крайних случаях, потому что у детей начинается буквально ломка. Это очень болезненно, и я это вижу. Думаю, в будущем, нас всех ждет, что от телефономании и интернет-зависимости будут лечить… Я сама очень долго держалась, но меня засосал Инстаграм. Ничего не могу с собой сделать, это настоящая зависимость. Когда меня спрашивают, какая у меня есть вредная привычка и зависимость, я называю именно эту — мой микроблог. Все дело в том, что у меня замечательные подписчики, и мне с ними очень интересно общаться. Что я и делаю ночами».
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