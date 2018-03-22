Анна Плетнева призналась в опасной зависимости

«Я запрещаю детям социальные сети, потому что очень часто современным детям не интересно ничего, кроме вот этой коробочки — телефона, — делилась певица. — Я стараюсь всеми силами отвлечь своих детей, занимая их круглыми сутками: танцами, музыкой, разнообразными кружками. Иногда просто отнимаю телефон. Но это я делаю в самых крайних случаях, потому что у детей начинается буквально ломка. Это очень болезненно, и я это вижу. Думаю, в будущем, нас всех ждет, что от телефономании и интернет-зависимости будут лечить… Я сама очень долго держалась, но меня засосал Инстаграм. Ничего не могу с собой сделать, это настоящая зависимость. Когда меня спрашивают, какая у меня есть вредная привычка и зависимость, я называю именно эту — мой микроблог. Все дело в том, что у меня замечательные подписчики, и мне с ними очень интересно общаться. Что я и делаю ночами».