Как приучить ребенка к горшку: подробная инструкция от семейного консультанта

В России принято начинать приучение к горшку после года (а некоторые начинают процесс даже раньше). Есть ли смысл в раннем приучении, и на что нужно ориентироваться родителям?

Отучение от памперса — это путь от зависимости к самостоятельности, поэтому очень важно, чтобы ребенок был готов к этому процессу на трех уровнях:

Физически — детский мозг созрел для контроля над сфинктером. ребенок может сам снять и надеть трусы / штаны, сесть на горшок или залезть на унитаз по ступенькам;

Когнитивно — ребенок понимает и осознает, когда хочет писать и какать, и знает, что надо при этом делать.

Эмоционально — ребенок созрел для того, чтобы нести ответственность за отправления своих потребностей.

Родители, начинающие приучать ребенка к горшку в раннем детском возрасте, должны понимать, зачем они это делают. Если они хотят сэкономить на подгузниках или заботятся об экологии, то в отказе от «памперсов» есть смысл. В других случаях — нет. Ребенок до года и в год еще не может сам руководить процессом. Родители могут его выдрессировать, но писаться и какаться он все еще будет. И следить за тем, чтобы не было проколов, придется именно родителям.

Оптимальный возраст приучения к горшку — 2-3,5 года (важно ориентироваться на ребенка, это очень индивидуально). В это время дети, как правило, уже готовы сами следить за своими физическими потребностями и хотят быть «как большие».

Что вы думаете о высаживании младенцев? Насколько это правильно и нужно?

Единственное, что может дать маме высаживание младенца, — более тесную связь с ним. Мама приучается видеть и различать знаки, которые малыш подает прежде, чем покакать или пописать. Она более внимательна к его потребностям, лучше знает в какое время ее ребенок хочет в туалет. Когда мама должна пристально наблюдать за ребенком, она больше «настроена» на него. Но есть и ряд ограничений, с которыми придется столкнуться: прогулки в холодное время, высаживание в общественных местах, общественная жизнь матери.

С точки зрения приучения к горшку, в раннем высаживании нет смысла, разве что ребенок будет лучше осознавать свои ощущения с этим связанные.

Возможно, тем, кто начинает раннее высаживание, будет легче впоследствии. В любом случае до 2 и более лет маме все равно придется следить за ребенком и контролировать процесс самостоятельно. Многие семьи, изначально настроенные на отказ от подгузников, впоследствии все-таки начинают надевать их на ребенка во время прогулок, походов в поликлинику или в другие общественные места, что в общем-то подтверждает факт: младенческое высаживание не работает.

Когда лучше приучать к горшку: зимой или летом? На что ориентироваться: на время года или на возраст?

Здесь нет твердых законов, но гораздо удобнее начинать процесс в теплое время года. Многие думают, что зимой, «благодаря» неприятным ощущениям от мокрых трусов, у ребенка будет больше мотивации не писаться. Но отрицательная мотивация не продвигает обучающие процессы, поэтому зимой лучше не начинать: холодно, можно застудить нежные места, больше мороки с переодеваниями, больше одежды. В теплое время года ребенок может часть времени бегать голышом, ему будет более понятно, что происходит с его телом. Процессы, скрытые памперсом, теперь будут на виду. А родители в какой-то мере могут сэкономить на стирке.

Ориентироваться надо, конечно, на ребенка. Иногда дети сами говорят: «Хочу писать, как большой», снимают подгузники и проколов у них нет. Это значит, что мозг дозрел, и уже неважно — зимой это происходит или летом. Но иногда случаются и фальстарты. Например, ребенок посмотрел в яслях на других детей и тоже захотел ходить без памперса. Но не может: постоянно писается и не доходит до горшка. В этом случае мотивация уменьшается, и малышу может быть неприятно. Родителям стоит отложить приучение к горшку на месяц-два. В этом нет ничего страшного. Ребенку нужно сказать: «Мы попробовали, но сейчас не получилось. Это не страшно, мы попробуем еще и все получится!». На промежуточном этапе помогут трусы-подгузники.

Но есть случаи, когда ребенок, снявший подгузники, может контролировать процесс, но ему лень. Вот тут маме и папе нужно мягко настоять на продолжении. Малыша нужно мотивировать: хвалить, рассказывать всем вслух, как хорошо он умеет ходить на горшок, поощрять (желательно нематериально, например, давать ему больше самостоятельности в других вопросах, чтобы он почувствовал выгоду быть «взрослым»).

Возраст играет роль, но смотреть нужно на ребенка и семью: насколько все готовы переключиться на другой ритм жизни и перейти к большей самостоятельности ребенка.

Статья о неумеющем пользоваться горшком трехлетке, опубликованная не так давно на нашем сайте, возмутила читателей. Есть ли крайний возраст, когда точно нужно снять памперсы ребенку (если не брать в расчет особые случаи проблем со здоровьем)?

Важно понимать, что вреда от подгузников как такового нет. В итоге все овладевают этой «наукой». Если у ребенка нет проблем, то подгузники, как правило, становятся не нужны в 2,5-3,5 года. Четырехлетки в памперсах — это скорее исключение, чем правило, и тут стоит искать причины, по которым ребенок все еще не контролирует свои отправления. Вред от долгого ношения подгузников в основном может быть эмоциональный и социальный: дети сравнивают себя с другими детьми и расстраиваются, если не могут доказать свою самостоятельность доступным способом. А умение контролировать свой организм и отвечать за процесс — это подтверждение самостоятельности. Родители должны это учитывать.

Какой должна быть тактика отучения от подгузников?

Я советую родителям относиться к приучению ребенка к горшку как к проекту, который требует времени и внимания. Если в семье есть что-то, что сильно отвлекает от этого занятия (много работы у родителей, какой-то стресс или что-то важное, что не позволяет полноценно уделять ребенку время), лучше перенести отучение от памперсов на месяц-другой. Важно понимать, что процесс принадлежит ребенку, отправление потребностей — это его контроль. При этом ему еще трудно руководить процессом, поэтому ответственность родителей — ему помогать и направлять.

Еще один совет: начать подготовку ребенка заранее. Возможно, показать малышу одного с родителем пола, как мама или папа писают. Посмотреть книжки ("Макс и подгузник", «Макс и горшок», «Чик и Брики: Лужица», «Каю пора на горшок» и другие) или мультфильмы. Показать горшок, объяснить, для чего он нужен. Или отвести в туалет, где уже заранее подготовлено все для того, чтобы малышу было нестрашно и удобно (либо переходник на унитаз, либо сиденье с ручками и ступеньками). Обязательно поговорить с ребенком заранее о том, что ему предстоит. Обо всем говорить только позитивно, например, «ты у нас уже такой вырос большой, скоро будешь сам ходить в туалет, как мама\ папа\ старший брат или сестра». Можно также предложить ему сообщать, что он хочет писать или какать, еще до снятия памперса, чтобы он лучше осознавал свои ощущения..

Дальше необходимо понаблюдать за малышом 2-3 дня, отмечая, в какое примерно время ребенок какает и писает, после чего снять памперс. Для начала только в дневное время, в том числе и во время прогулок (может, за исключением длительных поездок поначалу). А вот на дневной и ночной сон подгузники нужно оставить, пока родители не заметят, что малыш все чаще просыпается сухой.

Родителям нужно следить за знаками, которые подает ребенок, и проговаривать, что он чувствует. Наблюдение увеличивает шансы на удачные попытки и сильно повышает мотивацию ребенка.

Как следить за знаками? Например, если малыш уже «танцует» от желания сходить в туалет, но при этом отказывается, так как «не хочет», родитель должен:

присесть перед ним, чтобы оказаться на уровне детских глаз;

спросить: «Ты чувствуешь, как что-то давит на твой животик?»

после утвердительного ответа сказать: «Когда ты так чувствуешь, значит, что ты хочешь писать. Побежали! Чем быстрее добежим, тем быстрее вернемся к игре!».

Родителям стоит ненавязчиво напоминать малышу о необходимости пописать перед мультфильмами, игрой, прогулкой или предложить покакать через некоторое время после еды. Это выработает в ребенку набор привычек и поможет обращать внимание на свои ощущения.

Но даже в этом случае родители должны быть готовы к отказу, потому что именно ребенок управляет своим организмом, а не взрослые. Так что малыш вполне может описаться, даже если ему незадолго перед этим предлагали сходить в туалет.

В таком случае его ни в коем случае не нужно ругать. Но и оставить без внимания этот факт нельзя (если сказать: «Ничего страшного!», то ребенок вполне продолжит так делать). Лучше всего подойти и назвать вещи своими именами: «Ты написал в штаны, это неприятно и тебе мокро. Теперь нам нужно прервать игру и поменять одежду!». Логическое последствие выбора может помочь ребенку в следующий раз согласиться с доводами родителя и прервать игру или просмотр мультфильма.

Когда этот этап начинает работать, то есть ребенок спокойно идет в туалет и у него всегда или почти всегда получается, важно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться дальше, в сторону самостоятельности. Когда ребенок хочет писать или какать, нужно отвести его в туалет, оставить там и попросить позвать, когда закончит. На следующем этапе родители отводят только до половины пути, а дальше малыш идет сам. Дневная часть процесса окончена, когда ребенок сам идет в туалет, делает свои дела и зовет кого-то только для помощи в вытирании попы.

Ответственность родителя: напомнить ребенку вовремя сходить в туалет, предупредить о последствиях и помочь поменять одежду (важно дать им максимальную самостоятельность и в этом), если малыш вовремя не сделал, что нужно.

Ответственность ребенка: пописать или покакать, осознавая свои желания.

Если ребенок 10 дней из двух недель просыпается в сухом подгузнике, значит, можно снимать памперс и на ночь.

Есть ли лайфхаки, которые помогут ребенку не бояться приучения к горшку?

Я советую до момента отучения от подгузников рассказать ребенку про процесс пищеварения на доступном ему языке. И лучше, как ни странно, делать это во время еды. Пока малыш ест, мама может комментировать его действия: «Вот сейчас твоя еда во рту, а затем она начнет путешествовать по организму. По трубочке пройдет в мешочек, а потом спустится ниже» и так далее. Успокойте ребенка, расскажите, что организм не выбрасывает ничего лишнего, все полезное остается в нем. А вот мусор — это и есть какашки. Дети иногда боятся того, что от них отделяется и падает какая-то часть. Если они будут понимать, что ничего важного не теряют, и это не от них самих отвалился кусок чего-то, страхов перед туалетом будет меньше.

Кроме того, можно придумать сказку или песенку, которая поможет малышу «приказать какашке выйти» и сходить в туалет. На первых порах это поможет ребенку понять, что именно он управляет процессом.

Обязательно хвалите ребенка за результат, а еще давайте ему самому спускать воду.

Лучше, если горшок будет стоять в туалете или в ванной, не стоит высаживать ребенка перед телевизором или на кухне. И не сажайте его ждать результата. От сидения на унитазе по полчаса с мультфильмами только вред: ребенок перестает понимать, зачем сидит, а когда наконец начинает какать или писать, так увлечен мультфильмом, что не осознает, что делает. Кроме того, после каждой неудачной попытки интерес падает. Задача родителей не столько сохранить одежду сухой, сколько научить малыша понимать, что он делает, и управлять организмом.

Всем взрослым членам семьи и няне нужно договориться о последовательной реакции и общей для всех схеме приучения к горшку.

Что лучше: горшок или унитаз?

Плюсы горшка в том, что он маленький. Ребенок не чувствует себя неуютно. От него ничего не отваливается с плеском и не уходит в никуда. С другой стороны, привыкший к горшку ребенок обрекает родителей еще как минимум полгода везде носить этот предмет с собой.

Унитаз, оборудованный специальными приспособлениями, удобнее в техническом плане: ничего лишнего не нужно убирать и мыть. Но смотреть нужно все равно на ребенка: как ему комфортнее. К тому же приучение к унитазу в обход горшка экономит время приучения к туалету после горшка.

Как родителям сохранять спокойствие во время приучения ребенка к туалету, если проколы случаются слишком часто?

Родителям тоже нужно подготовиться. Если один из родителей слишком брезглив, значит, что задача снять с ребенка памперс должна перейти к другому. Дети очень чувствительны, они считывают родительские эмоции и могут начать относиться к процессу настороженно. Кроме того, они могут очень быстро понять, что это легкий способ «управлять родителями», а это весьма нежелательно.

Обязательно нужно подготовить дом: убрать ковры, которые жалко испортить. Застелить клеенками диваны, положить специальную простынь в детскую (а иногда и во взрослую) кровать.

Купить детскую одежду, которую легко надевать и снимать, чтобы при постоянной смене белья не раздражаться на процесс.

Не реагировать на все мгновенно (мы не в реанимации). Подышать глубоко и переключиться на что-нибудь другое: описанные штаны, вполне возможно, не будут так сильно раздражать через минуту.

Помнить о том, что все проколы, неудачи — только уроки, трудности, которые необходимо пережить, чтобы чему-то научиться.

Помнить о том, что дети делают все не назло родителям. Это просто с ними происходит, надо дать время и терпеливо обучать. Например, поначалу у детей еще нет опыта, и они могут неправильно рассчитать время, которое у них есть, чтобы добежать до туалета от момента, когда уже сильно хочется писать. Тогда они просто застывают на месте и писают, потому что понимают, что уже не успеть. В таких случаях нужно спокойно объяснить, что именно произошло и как успеть в следующий раз, подчеркивая более выгодный выбор. Постепенно дети научатся слышать свое тело и выберут поведение, которое приведет к успешной попытке.

Помнить, что это не навсегда.

Что делать, если ребенок противится приучению, демонстративно не хочет садиться на горшок или в идти в туалет?

Хвалите ребенка. Чем больше удачных попыток он сделает, тем быстрее семья придет к желаемому результату. Но если все сделано правильно, а ребенок все равно противится, нужно искать причину. Возможно, родители «пережали» или «недожали» в смысле контроля. Родителям нужно помнить, что еда, сон и горшок — это три вещи, которые они не могут делать за детей, а дети чувствуют ассоциативную связь родительского настроения с тем, покакали они или нет, сыты или голодны. Доктор Карлос Гонзалес писал: «Одно из редко упоминающихся, но тем не менее повсеместно признаваемых прав человека — право испражняться, когда нам этого хочется». Поэтому иногда надо просто вспомнить об этом и отпустить ситуацию. Ребенок может не садиться на горшок, потому что мама показывает, насколько ей это важно. Не специально, но дети могут контролировать таким образом всю семью. В этом случае, скорее всего, малышу нужно больше выбора и самостоятельности в чем-то другом, больше контроля над своей жизнью. И главное — сохранять спокойствие.

Очень важно, чтобы процесс не вызывал отрицательных эмоций, ведь речь идет о контроле вообще, а не только над работой соответствующих отверстий — контроле над чувствами, над эмоциями, над поведением. Неудачно начавшееся приучение к горшку может спровоцировать на физическом уровне проблемы с недержанием или, наоборот, запоры; а на эмоциональном — вызвать излишнюю импульсивность или чрезмерную сдержанность, притормозить развитие самостоятельности и повредить самооценке и уверенности в себе.

Детям нужна стабильность и уверенность в спокойных заботливых взрослых рядом. Тогда все получается!

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