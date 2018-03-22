Тутта Ларсен объяснила, почему дети иногда так бесят родителей

Теле— и радиоведущая, создатель собственного телевидения для родителей TUTTA.TV, счастливая жена и трижды мама Тутта Ларсен подняла в личном блоге довольно важную тему. Знаменитость попыталась объяснить, почему дети иногда так бесят родителей.

Меня бесит моя дочь! Иногда я ловлю себя на этом чувстве и оно меня пугает. Как так? Это же моя кровиночка, моя печенька, моя любимая девочка! И вдруг меня захлестывает такая волна раздражения!

«Хочется заорать. Сказать гадость. Бардак в комнате, медлительная, упрямая, уделала новое платье, оставила на столе огрызок… Это же все такая фигня, почему это вдруг становится важным, более важным, чем моя безусловная всепрощающая любовь к своему ребенку?» — задалась важным вопросом звездная мама.

«Я слышала мнение, что у этого есть биологические причины: мол, девочка-конкурент, вызывает раздражение у матери-стареющей самки, потому что она займет ее место в стае. Но я не верю в это. Потому что мы не обезьяны, а люди, образ и подобие Божье. Мы больше, чем просто биология. Мы призваны любить. Бога и друг друга», — высказала свою позицию Тутта Ларсен, сделав вывод, что корень проблемы именно в этом — в недостатке любви в принципе.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 17 Мар 2018 в 10:33 PDT По словам Тутты Ларсен, сегодня все очень много говорят о том, как важны личные границы. Однако звезда уверена, что «мы так уже себя ограничили со всех сторон, что неспособны за эти границы выглянуть. И признать, что там есть другая, не менее важная, чем твоя жизнь».

«Господи, спасибо за наших детей. За все уроки, которые они нам дают. За то, что они — это не мы. За то, что никуда нам от них не деться. И приходится взрослеть, чтобы их не разрушить и самим не разрушиться рядом с ними», — поделилась размышлениями знаменитость.

Моя дочь меня бесит? Нет. Она меня учит. Любви,

подытожила свою запись Тутта Ларсен, прикрепив к публикации нежный кадр со своей дочкой.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 21 Мар 2018 в 6:51 PDT Напомним, 43-летняя Тутта Ларсен трижды мама. В 2005 году в незарегистрированном браке с журналистом и писателем Захаром Артемьевым родился ее сын Лука. С 2009 года знаменитость замужем за музыкантом Валерием Колосковым. В 2010 году у пары родилась дочь Марфа, в 2015-м на свет появился сын Иван.

Фото: Instagram

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