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Тутту Ларсен бесит ее дочь
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Тутту Ларсен бесит ее дочь 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тутта Ларсен опубликовала в Инстаграме фото со своей дочерью Марфой и рассказала читателям, почему девочка иногда ее выводит из себя.
Ларсен объяснила, что она очень любит ребенка, но иногда дочь ее просто бесит. При этом телеведущая очень пугается этого чувства, ведь она говорит о своем ребенке. «И вдруг меня захлестывает такая волна раздражения! Хочется заорать. Сказать гадость», — призналась молодая мама.
Ей сильно раздражает беспорядок в комнате Марфы, ее медлительность и упрямство. Телеведущая пытается разобраться, почему такие чувства возникают вопреки всепоглощающей любви к ребенку. Ларсен отвергает теорию «соперничества», которую выдвигают многие биологи, сравнивая женщин с самками обезьяны.
Размышляя над вопросом, Тутта пришла к выводу, что людям просто не хватает любви, которую они не всегда умеют проявлять. Она поблагодарила господа за детей и за то, какие уроки они могут дать родителям. «Моя дочь меня бесит? Нет. Она меня учит. Любви», — подвела итог телеведущая.
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