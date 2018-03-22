Китайские родители тратят много денег на онлайн-репетиторов по английскому языку — доклад

Пекин, 22 марта / Синьхуа / — Китайские родители склоны потратить деньги на обучение своих детей английскому языку, независимо от их финансового положения.

В таких крупных городах, как Пекин и Шанхай, родители обращаются к услугам онлайн-репетиторов вместо того, чтобы отправить своих детей в языковую школу, отмечается в докладе, опубликованном лабораторией больших данных при Академии наук Китая по итогам годичного опроса среди более 200 тыс. учащихся-подростков и их родителей, а также свыше 30 тыс. репетиторов из Северной Америки, работающих на трех ведущих китайских онлайновых платформах по обучению английскому языку.

Согласно данным доклада, на компании VIPKID, 51talk и vipJr приходится 80 проц. китайского рынка в этой сфере, а средней возраст онлайновых учащихся составляет шесть лет.

73 проц. опрошенных родителей сказали, что они каждый год тратят не менее 10 тыс. юаней /1580 долл. США/ на онлайн-курсы английского языка. Они предпочитают репетиторов из Северной Америки, считая, что у них хорошее произношение и живой стиль преподавания. Многие родители надеются, что их дети поступят в канадские или американские университеты.

Более того, онлайн-преподавание помогает экономить время. Например, обычно родителям требуется до двух с половиной часов, чтобы отвезти ребенка на урок и дождаться его окончания.

83 проц. учащихся-подростков посетили частные занятия без родительского надзора. Родители могут в любое время отслеживать и воспроизводить запись занятия с помощью компьютера или смартфона. -0-