Виктория Макарская рассказала, что чуть не умерла при попытках ЭКО

Певица Виктория Макарская призналась, что ей вместе с мужем — актером Антоном Макарским — пришлось пройти через множество трудностей, чтобы стать родителями. Однажды Виктория даже чуть не умерла, пытаясь забеременеть. А в результате оказалось, что супругам нужно было просто ждать и молиться, веря в лучшее.

Скажу сразу: ЭКО не было. Суррогатных матерей тоже не было. Перед этим у меня в Москве были две попытки ЭКО, во время которых я чуть не умерла. Потом наступил переломный момент нашей жизни, когда мы с Антоном решили уповать на бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, и через полгода я забеременела Машей. А еще через два года появился Ваня,

рассказала Виктория Макарская в интервью « Комсомольской правде ».

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 21 Фев 2018 в 3:34 PST Она называет Ваню и Машу вымоленными детьми. Знаменитая мама уверена — врачи не имеют никакого отношения к появлению малышей и называет их рождение чудом. Виктория мечтает, чтобы дети стали учеными. И, кажется, пока все идет в соответствии с этим желанием. Например, старшей Маше нравится изучать медицинскую литературу, а младшему Ване интересно все про насекомых и обитателей моря.

Вы когда-нибудь видели ребенка, который спит с двумя огромными, специально сшитыми для него игрушечными тараканами? Но если дети захотят пойти по нашим стопам, мы не будем против, только поддержим,

рассказала Виктория.

Напомним, Виктория и Антон Макарские начали встречаться с 1999 года. Влюбленные обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: Виктория родила дочь Марию. В 2015 году в звездной семье появился сын Иван. К слову, жена Антона Макарского уже делилась секретом крепкой семьи. А также ругала родителей, навязывающих детям телевизор. Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) Июн 14 2017 в 12:10 PDT Фото: Instagram @makarskie