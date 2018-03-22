«Увидимся»: Татьяна Лазарева сообщила о потере близкого человека

Несколько часов назад на личной странице Татьяны Лазаревой в «Инстаграме» было опубликовано свежее селфи. В кадре она пронзительно смотрит в зеркало, в котором ее отражение раздваивается.

В подписи к публикации 51-летняя телеведущая попрощалась с одним из своих родителей: «В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся». Комментирующие запись пользователи Сети выражают ей свои соболезнования и слова поддержки.