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«Увидимся»: Татьяна Лазарева сообщила о потере близкого человека
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«Увидимся»: Татьяна Лазарева сообщила о потере близкого человека 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад на личной странице Татьяны Лазаревой в «Инстаграме» было опубликовано свежее селфи. В кадре она пронзительно смотрит в зеркало, в котором ее отражение раздваивается.
В подписи к публикации 51-летняя телеведущая попрощалась с одним из своих родителей: «В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся». Комментирующие запись пользователи Сети выражают ей свои соболезнования и слова поддержки.
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