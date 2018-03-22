6-летняя дочь Алексея Кортнева рассказала про отношения в семье

Музыкант, актер и телеведущий Алексей Кортнев разрешил своей 6-летней дочери дать интервью журналистам. В результате, Аксинья призналась, что часто дерется с братьями, а также пожаловалась на запрет папы много есть. Всего у девочки есть четверо старших братьев — 29-летний Артемий, 20-летний Никита, 14-летний Арсений и 11-летний Афанасий. И оказалось, что среди них дочь Алексея Кортнева можно считать чуть ли не самой боевой. На вопрос о том, как Аксинья проводит время со старшими братьями, она ответила довольно неожиданно:

Со старшими разговариваем, а с младшими — балуемся и деремся. Например, Афоня не разрешает заходить в его комнату, но я не слушаюсь и получаю. А потом даю сдачи. Вот Сеню бить не могу — он слишком высокий, не достаю.

Публикация от Несчастный Случай (@nsmusicband) 16 Авг 2016 в 2:23 PDT Правда, затем Аксинья заметила, что считает свою семью дружной. Например, взрослые и дети часто проводят время в месте — играют в хоккей, катаются на коньках, ходят на рыбалку. Алексей Кортнев пояснил ответ дочери. По его словам, дети в их семье действительно время от времени воюют.

Причем боевые действия почти всегда начинает Аська. Братья могут ее зажимать, но скорее дразня или в шутку. А дочь не любит рассусоливать: если что-то не нравится, то просто подходит и дает в глаз. Потом, конечно, все вместе плачут и обнимаются. Мы с Аминой пресекаем драки, но не строго, понимаем: с возрастом пройдет,

рассказал музыкант.

Кстати, Аксинья мечтает о сестренке, но не уверена, что готова делить внимание родителей с ней. Также девочка посетовала, что отец запрещает ей много есть.

Папа говорит: «Муся-маленькая, хватит жрать! А то замуж не возьмут». Боится — стану толстой, меня никто не полюбит, останусь с ним и мамой на всю жизнь. Ее он, кстати, никогда не ругает, а только говорит: «Муся, я на тебе женюся!»,

рассказал ребенок.