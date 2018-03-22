Дизайнеры из Parrot Carrot делают книги из детских рисунков

Каждая мама гордится рисунками своего ребенка, бережно их подписывает, раскладывает по годам и хранит. Но как хранить так, чтоб можно было любоваться каждый день, показывать друзьям и родным?

Московские дизайнеры нашли решение — создавать книги из детских рисунков и поделок. Проект, занимающийся созданием таких книг, называется ParrotCarrot, и над ним трудится целая команда профессиональных дизайнеров и фотографов.

А на вопрос «Что подарить бабушке?» теперь найден ответ на несколько лет вперед. Команда Parrot Carrot доставит книгу в любой город — это очень удобно.

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