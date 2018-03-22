Нужно ли согласие отца на выезд ребёнка из страны?

Полгода назад развелась с мужем, со мной осталась наша общая дочь. Сейчас ей 15 лет. На майские каникулы собираемся поехать за границу. Нужно ли мне получать согласие супруга на выезд ребёнка за пределы России?

«В случае выезда из страны несовершеннолетнего совместно с одним из родителей согласие на выезд ребёнка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд, оформленного надлежащим образом, — отвечает заместитель прокурора Пермского края Любовь Малышева. — Однако предоставление согласия второго родителя (либо документа, подтверждающего невозможность его предоставления) может быть предусмотрено законодательством страны въезда. Кроме того, согласие может также потребоваться на этапе оформления визы.

Если несовершеннолетний выезжает из РФ без сопровождения, он должен иметь, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие родителей с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить (ст. 20 ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своём несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда решается в судебном порядке».