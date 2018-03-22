Татуированный учитель младших классов ломает устои

Когда татуировки покрыли все тело Сильвена, молодому человеку стали поступать первые предложения о работе моделью. Отказываться от интересных проектов он не стал и теперь несет в массы альтернативную красоту, легко совмещая это со своей основной работой.

5/5 Когда татуировки покрыли все тело Сильвена, молодому человеку стали поступать первые предложения о работе моделью. Отказываться от интересных проектов он не стал и теперь несет в массы альтернативную красоту, легко совмещая это со своей основной работой.

К тому же, Сильвен прекрасно ладит со своими учениками, а на уроках старается заинтересовать нестандартными заданиями и оригинальным подходом к изучению своего предмета.

4/5 К тому же, Сильвен прекрасно ладит со своими учениками, а на уроках старается заинтересовать нестандартными заданиями и оригинальным подходом к изучению своего предмета.

На работу молодой человек ходит в строгих костюмах. Он ни в коем случае не пропагандирует свой образ мыслей, но уверен, что каждый человек — личность. И профессиональная деятельность не должна стать преградой на пути к самовыражению.

3/5 На работу молодой человек ходит в строгих костюмах. Он ни в коем случае не пропагандирует свой образ мыслей, но уверен, что каждый человек — личность. И профессиональная деятельность не должна стать преградой на пути к самовыражению.

Сильвен долгое время прожил в Англии и был приятно удивлен тем, насколько местные жители открыты всему новому. Вдохновленный английской любовью к самовыражению, он тут же решился покрыть свое тело многочисленными татуировками сразу как вернулся к себе на родину — во Францию.

2/5 Сильвен долгое время прожил в Англии и был приятно удивлен тем, насколько местные жители открыты всему новому. Вдохновленный английской любовью к самовыражению, он тут же решился покрыть свое тело многочисленными татуировками сразу как вернулся к себе на родину — во Францию.

Если вы случайно встретите Сильвена на улице, то узнаете его моментально: тело молодого человека полностью покрыто татуировками. Многие гадают, кем же может работать парень с такой внешностью? Ответ прост: Сильвен — учитель младших классов, который прекрасно ладит с детьми и превосходно справляется со своими обязанностями.

1/5 Если вы случайно встретите Сильвена на улице, то узнаете его моментально: тело молодого человека полностью покрыто татуировками. Многие гадают, кем же может работать парень с такой внешностью? Ответ прост: Сильвен — учитель младших классов, который прекрасно ладит с детьми и превосходно справляется со своими обязанностями.

Молодой человек по имени Сильвен, будучи профессионалом своего дела, преподавателем для учеников младших классов, прекрасно справляется со своей работой, имея полностью покрытое татуировками тело.

Он уверен, что давно настала пора ломать стереотипы о том, что учитель должен выглядеть как холеный выпускник светского пансиона. Ведь прелесть нашего времени в том, что можно быть собой, делиться с окружающими своим внутренним миром через самовыражение.