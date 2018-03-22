Наталья Белохвостикова скрыла от мамы смерть своего родного брата

Актриса Наталья Белохвостикова попала в кино довольно рано — ей было всего 16 лет. И хотя Наталья сыграла не так много ролей. но каждое ее появление на телеэкране было фурором.

Когда Наталье был всего один годик, она вместе с родителями переехала жить в Англию, в Лондон. Там будущая актриса прожила до пяти лет и свободно владела английским языком. В школу Наталья пошла уже в России.

В 24 года Наталья вышла замуж за режиссера Владимира Наумова , который старше своей супруги на 24 года. По словам артистки, их судьба с режиссером постоянно пересекалась. Впервые Владимир увидел Белохвостикову, когда ей было 1 лет, а в следующий раз — через семь лет. «Следующая встреча была в самолете. Он тогда не знал, что существует такая артистка Белохвостикова, а вот я знала о знаменитом режиссере», — вспоминает Наталья.

Наталья признается, что она не чувствовала разницу в возрасте — ей всегда казалось, что это она старше своего супруга. «Ни на секунду не было страха, не было ощущения, что я моложе, скорее казалось, что он был моложе», — поделилась актриса. В скором времени они с режиссером поженились, а в 1977 году у них родилась дочка Наталья, которая пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой.

В жизни Белохвостиковой было много потерь. Сначала внезапно скончался ее отец — после его смерти мама актрисы сильно поникла, хоть и старалась держаться ради детей. Также у Натальи погиб брат -как и отец, у него случился инсульт. Мужчине было всего 50 лет. Тогда Наталья приняла тяжелое решение не говорить маме о смерти ее сына, так как понимала, что эта новость ее убьет. «На тот момент мама сильно болела — я взяла грех на душу и не стала говорить ей о смерти ее сына. Хотя она наверняка знала, мать всегда все чувствует. Но мне хотелось подержать ее подольше рядом со мной», — признается актриса.

В 2007 году в семье Натальи и Владимира появился еще один ребенок — они усыновили мальчика Кирилла.