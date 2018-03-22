Ещё
В Москве стартует проект познавательных прогулок для мам в декрете
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве стартует проект познавательных прогулок для мам в декрете 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
3 апреля в Москве стартует экскурсионный проект для мам с колясками: «Мамаход». Организаторы предлагают мамам присоединиться к прогулкам по городу вместе с гидом, найти себе приятельниц, узнать новые интересные факты о Москве и прекратить «день сурка» хотя бы на время.
Организаторы планируют маршрут так, чтобы экскурсия прошла без сложных переходов, вдали от шума и пыли. Каждой маме предложат радиогид, чтобы она могла слушать экскурсовода на расстоянии, даже если пришлось отстать. Во время и после прогулок в группе будет работать фотограф, а по окончании экскурсии все мамы смогут остаться в чайлд-френдли-ресторане, чтобы отдохнуть, поесть и пообщаться с другими родителями.
Каждую неделю проект «Мамаход» будет предлагать новые экскурсии, которые не будут повторяться. Следить за расписанием можно в социальных сетях проекта: в «Фейсбуке» и «ВКонтакте».
Читайте также:
Как приучить ребенка к горшку: подробная инструкция от семейного консультанта
Winstrike Arena: в Москве открылся рай для геймеров
Педиатр Сергей Бутрий — о прививках, гомеопатии, ежегодных эпидемиях и детском иммунитете
Ezhikezhik.ru: последние новости
Мы ожидаем эмпатии от мужчин, но учим наших сыновей совсем не этому. Почему? Дизайнерская школьная форма от Полины Голубь В Пенсильвании хотят штрафовать родителей, чьи дети травят одноклассников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел138
Тимати и Шишкова объединились ради дочери2
Резать к чертовой матери: звезды после ринопластики6
Как на самом деле выглядят модели plus-size53
На измене: отговорки неверных мужчин3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение