В Москве стартует проект познавательных прогулок для мам в декрете

3 апреля в Москве стартует экскурсионный проект для мам с колясками: «Мамаход». Организаторы предлагают мамам присоединиться к прогулкам по городу вместе с гидом, найти себе приятельниц, узнать новые интересные факты о Москве и прекратить «день сурка» хотя бы на время.

Организаторы планируют маршрут так, чтобы экскурсия прошла без сложных переходов, вдали от шума и пыли. Каждой маме предложат радиогид, чтобы она могла слушать экскурсовода на расстоянии, даже если пришлось отстать. Во время и после прогулок в группе будет работать фотограф, а по окончании экскурсии все мамы смогут остаться в чайлд-френдли-ресторане, чтобы отдохнуть, поесть и пообщаться с другими родителями.

Каждую неделю проект «Мамаход» будет предлагать новые экскурсии, которые не будут повторяться. Следить за расписанием можно в социальных сетях проекта: в «Фейсбуке» и «ВКонтакте».

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