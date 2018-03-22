Что подарить на первый день рождения малыша

Давайте начистоту: подарки на первый день рождения малыша нужнее родителям, чем самому виновнику торжества. Так что выбираем презенты с учётом родительских предпочтений.

Идея №1: Обновление гардероба

Начнём, может, не с самого оригинального подарка, но одного из самых полезных — это точно. Для малыша старше года одежды много не бывает. Во-первых, ребёнку уже интересно копаться в шкафу, самому выбирая одежду. Во-вторых, прикорм, и уж тем более, переход на взрослую пищу означает, что дитя, скорее всего, придётся переодевать по 3-4 раза в день. В-третьих, в этом возрасте с малышом уже можно ходить на различные детские мероприятия, так что праздничная одежда всегда пригодится.

Лучше выбирать одежду размером чуть больше, чем нынешний размер малыша. Во-первых, у разных брендов разная шкала размеров. Например, по опыту многих мам, английская детская одежда — это обычно «маломерки», а американская чаще всего «большемерит». Идея №2: Детский транспорт

И родители, и уж тем более, ребёнок будут в восторге от детских санок, специальных колясок на полозьях, беговелов и прочего детского транспорта. Как и одежду, покупать их можно с небольшим прицелом на будущее. Например, малышу, родившемуся осенью, можно смело дарить санки, а зимнему имениннику — беговел. Готовьте сани летом, господа. Идея №3: Вигвам

Сама идея иметь собственный маленький домик приведёт малыша в неописуемый восторг. Можно каждый раз строить его из стульев и пледов, а можно — получить в подарок на первый День рождения вигвам! Купить его можно как в большом детском магазине, так и найти в маленьких интернет-проектах хендмейда для детей. Такой вигвам легко собирается, разбирается и занимает мало места для хранения, а вот радость приносит огромную. Идея №4: Книга — полезная классика

Да-да, книга — по-прежнему лучший подарок и для годовалого малыша тоже. Можно выбрать интерактивный вариант, где ребёнок сможет нажимать на кнопочки, а лучше — обычную, бумажную, в твёрдом переплёте и с красочными иллюстрациями. И, кстати, с нынешней модой на различные электронные гаджеты, для малышей ваш подарок-книга будет вполне оригинальным.

Один раз подарив книгу малышу на День рождения, вы можете избавить себя от проблем с выбором презентов на долгие года. Вы просто станете человеком, который создаёт крохе его собственную библиотеку! Идея №5: Абонемент в бассейн

Именно абонемент. И именно — в бассейн. Конечно, такая «роскошь» встречается далеко не в каждом, даже большом городе, но где-нибудь поблизости от дома обязательно найдётся подходящий центр с похожим сервисом. О пользе плавания для малышей сейчас сказано и написано очень много, так что родители оценят такой подарок. Тем более что активировать его можно в течение довольно длительного периода.

Пропагандисты грудничкового плавания не устают повторять, что малыша надо учить плавать чуть ли не на следующий день после рождения — или в течение первого месяца, пока он не потерял заложенные природой навык задержки дыхания. Но не переживайте, если вы «упустили время». Заниматься плаванием с ребёнком полезно в любом возрасте! Идея №6: Набор художника

Все дети любят рисовать — это аксиома. Часто мольбертом для маленького художника, только-только научившегося ходить, становятся стены, обивка дивана и всё то, что попадётся под руку. Подарите малышу специальный детский мольберт, на котором он сможет реализовать свои творческие малышовые замыслы, и наборы для пальчикового рисования. Потом сами себе скажете спасибо за такой выбор — и не один раз. Идея №7: Подарок для детской

На втором году жизни малыша родители, чья жилплощадь это позволяет, всерьёз задумываются об отдельной комнате для ребёнка. Если вы в курсе подобных планов, подарите деревянный ночник. Это может стать первым кирпичиком в фундаменте будущей комнаты маленького человека.