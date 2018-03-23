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Малайзиец прыгнул в пропасть с маленькой дочкой на руках — видео
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Малайзиец прыгнул в пропасть с маленькой дочкой на руках — видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Молодым отцом, совершившим прыжок на 60-метровой тарзанке с малолетним ребенком, заинтересовалась местная полиция и правозащитники.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен молодой отец, прыгнувший с 60-метрового моста с маленькой дочкой на руках.
Видео с прыжка с высоты 60 метров, который совершил малайзиец Мохд Редха Розлан со своим малолетним ребенком, вызвало скандал в этой стране. На кадрах видно, как молодой мужчина прыгает с моста на тарзанке, прижав к себе девочку. Видеозаписью уже заинтересовались местные правоохранительные органы и правозащитники. Не исключено, что Розлана и его супругу лишат родитеьлских прав, пишет Daily Mail.
Санкции также грозят и администрации аттракциона, которые не препятствовали прыжку с ребенком. Кстати, молодой отец заявил, что дочка сама попросилась прыгнуть с ним, к тому же она была хорошо пристегнута.
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