Малайзиец прыгнул в пропасть с маленькой дочкой на руках — видео

Молодым отцом, совершившим прыжок на 60-метровой тарзанке с малолетним ребенком, заинтересовалась местная полиция и правозащитники.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен молодой отец, прыгнувший с 60-метрового моста с маленькой дочкой на руках.

Видео с прыжка с высоты 60 метров, который совершил малайзиец Мохд Редха Розлан со своим малолетним ребенком, вызвало скандал в этой стране. На кадрах видно, как молодой мужчина прыгает с моста на тарзанке, прижав к себе девочку. Видеозаписью уже заинтересовались местные правоохранительные органы и правозащитники. Не исключено, что Розлана и его супругу лишат родитеьлских прав, пишет Daily Mail.

Санкции также грозят и администрации аттракциона, которые не препятствовали прыжку с ребенком. Кстати, молодой отец заявил, что дочка сама попросилась прыгнуть с ним, к тому же она была хорошо пристегнута.