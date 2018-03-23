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Прыжок отца с маленькой дочкой на тарзанке спровоцировал скандал в Малайзии
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Прыжок отца с маленькой дочкой на тарзанке спровоцировал скандал в Малайзии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Видео прыжка мужчины с маленькой дочкой на тарзанке стало причиной скандала в Малайзии, пишет Daily Mail.
На кадрах видно, как участник местного реалити-шоу Мохд Редха Розлан прыгает с 60-метрового моста.
Толпящиеся возле аттракциона люди снимают происходящее на смартфоны и поддерживают мужчину одобрительными возгласами.
Выложенным в сеть видео уже заинтересовались правоохранительные органы и правозащитные организации, заподозрившие Розлана и его супругу в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По словам детского правозащитника Гох Сиу Лин, он никогда не слышал о том, чтобы такого маленького ребенка пускали на столько опасный аттракцион.
Суд также грозит владельцу и сотрудникам тарзанки, которые не запретили прыжок с ребенком.
Сам Розлан уже заявил, что дочка сама попросилась на аттракцион, к тому же, она была полностью пристегнута.
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