Ещё
В Малайзии мужчина прыгнул на тарзанке с двухлетней дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Малайзии мужчина прыгнул на тарзанке с двухлетней дочерью 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Житель Малайзии совершил опасный прыжок с маленькой дочкой. В Сети появилось шокирующее видео, на котором участник малайзийского реалити-шоу Мод Ред Розлан прыгает с 60-метровой высоты в реку, держа на руках свою дочь по имени Мекка. Видно, что на ребенке нет защитного шлема, но отца это не остановило. Очевидцы также не попытались помешать мужчине: прыжок он совершил под одобрительные возгласы наблюдающих.
Волна негодования поднялась лишь после того, как ролик попал в Сеть. Пользователи отметили, что такой поступок можно назвать не просто безответственным, но и преступным. Согласились с мнением общественности и правозащитники.
«Меры безопасности были грубо нарушены. Розлан может пойти под суд за то, что подверг ребенка опасности», — цитирует слова правозащитника Эндрю Коо Lenta.ru.
Молодой отец сообщил поклонникам, что ребенок был в экипировке, которую просто не видно на кадрах. Он утверждает, что девочка сама захотела прыгнуть с ним и ей прыжок очень понравился. Владелец аттракциона также пытается оправдаться, замечая, что проверяет оборудование перед каждым прыжком и закупает его только у проверенных поставщиков.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что под Томском пара разбилась о лед при прыжке с «тарзанки». По данным следствия, молодой человек и девушка с использованием страховочного троса совершили прыжок с моста через реку Томь в районе города Северск. В результате удара о лед реки они получили травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.
Свободная пресса: последние новости
Младшая сестра Кардашьян снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии Диетологи назвали топ-7 напитков, сжигающих жир В Тюмени возобновили дело женщины, которая из-за убеждений не лечила дочь от ВИЧ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью35
Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери8
На измене: отговорки неверных мужчин8
Как на самом деле выглядят модели plus-size55
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение