В Малайзии мужчина прыгнул на тарзанке с двухлетней дочерью

Житель Малайзии совершил опасный прыжок с маленькой дочкой. В Сети появилось шокирующее видео, на котором участник малайзийского реалити-шоу Мод Ред Розлан прыгает с 60-метровой высоты в реку, держа на руках свою дочь по имени Мекка. Видно, что на ребенке нет защитного шлема, но отца это не остановило. Очевидцы также не попытались помешать мужчине: прыжок он совершил под одобрительные возгласы наблюдающих.

Волна негодования поднялась лишь после того, как ролик попал в Сеть. Пользователи отметили, что такой поступок можно назвать не просто безответственным, но и преступным. Согласились с мнением общественности и правозащитники.

«Меры безопасности были грубо нарушены. Розлан может пойти под суд за то, что подверг ребенка опасности», — цитирует слова правозащитника Эндрю Коо Lenta.ru

Молодой отец сообщил поклонникам, что ребенок был в экипировке, которую просто не видно на кадрах. Он утверждает, что девочка сама захотела прыгнуть с ним и ей прыжок очень понравился. Владелец аттракциона также пытается оправдаться, замечая, что проверяет оборудование перед каждым прыжком и закупает его только у проверенных поставщиков.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что под Томском пара разбилась о лед при прыжке с «тарзанки». По данным следствия, молодой человек и девушка с использованием страховочного троса совершили прыжок с моста через реку Томь в районе города Северск. В результате удара о лед реки они получили травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.