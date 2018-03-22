«Настоящий пример для подражания»: Эштон Катчер учит дочь играть в гольф

Популярный американский актер и бизнесмен Эштон Катчер попал в объективы папарацци, когда учил трехлетнюю дочь Уайат играть в гольф. Снимки заботливого родителя в компании очаровательной малышки тут же попали во все существующие социальные сети, где нашли немало теплых отзывов со стороны тронутых милыми кадрами поклонниц голливудского красавчика.

Известно, что Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер придерживаются особых взглядов на воспитание детей и стараются дать наследникам как можно больше в плане образования и развития, посвящая немало времени совместным хобби. Актеры убеждены, что детям просто необходимо прививать любовь к спорту и учебе с раннего возраста, поэтому трехлетняя Уайат уже сейчас живет по очень насыщенному графику, в который входит посещение немалого числа детских секций. Но, видимо, родители сочли, что малышка не достаточно загружена и решили начать ее приобщение к еще одному виду спорта — гольфу.

Совместное занятие Уайат и ее звездного отца удалось заснять репортерам в Лос-Анджелесе, а благодарная интернет-публика не смогла обойти вниманием такие трогательные кадры. «Как это трогательно!» «Так мило! На это можно смотреть вечно» «Ой, какой момент… Отец и дочь — это невероятно трогательно» «Он такой хороший и заботливый отец» «Настоящий пример для подражания»

Отметим, что Катчер и Мила Кунис, кроме трехлетней дочери Уайат, воспитывают еще полуторагодовалого сына Димитрия. Однако о его персональном расписании пока ничего не известно. Возможно, звездные родители только работают над его созданием. Напомним, кстати, что заботливый отец Эштон на днях заявил, что не оставит своим детям ни цента в наследство.