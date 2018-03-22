Оксана Самойлова хочет быть вечно молодой в глазах детей

На днях Оксана Самойлова посмотрела на свою маму другими глазами, и удивилась, что та уже немолода. Впрочем, главное — это молодость души, а потому модель и дизайнер призналась, что в будущем тоже хотела бы быть полной сил и энергии в глазах собственных, уже взрослых детей.

Представив на днях на суд общественности свою маму, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заметила, что все восхищаются молодой внешностью и бодрым взглядом ее родительницы. Это весьма удивило Оксану, ведь она уже успела позабыть, сколько на самом деле лет ее матери, и призналась, что в ее мыслях маме всегда было около 35 лет. Более того, это убеждение настолько прочно жило в голове Самойловой, что модель даже ругала свою маму, если та по каким-то причинам пропускала свой поход в спортзал.

А потому Оксана задумалась, какой она будет запечатлена в памяти своих детей, и будут ли они, став взрослыми, настаивать на активном образе жизни, или посадят на диван и укроют пледом. К слову, последняя перспектива нисколько не радует модель. «Когда я смотрю на своих уже таких больших детей, то хочу, чтобы их детство тоже ассоциировалось с молодыми веселыми добрыми и жизнерадостными родителями, чтобы в их памяти нам тоже всегда было 25-35, и хочу, чтобы в будущем они на нас так же ворчали, если в 50 лет мы пропустили тренировку», — резюмировала Оксана.

Многочисленные подписчики, прочитав послание Самойловой, согласились, что тоже не хотели бы стать старыми для своих детей. Более того, некоторые всерьез принялись подсчитывать, сколько же на самом деле лет их родителям, и с удивлением отметили, что тоже «молодят» их в своих глазах. «Я такая же, однажды доктор спросил сколько маме лет — я говорю 35, он аж глаза выпучил… Мне за 20 было» «После прочитанного пришлось вновь взглянуть на маму и убедить себя, что ей не 35» «Я тоже так хочу, быть лучшим другом для своих детей» «Оксаночка, все верно! Молодость у родителей в душе!»

Впрочем, немало поклонников заверило модель, что старость ей не грозит. Самойлова и сейчас много времени проводит в спортзале, а также любит путешествия, и навряд ли что-либо изменится, даже когда она отпразднует свое 50-летие.