Дети преткновения: биологическим родителям отдали дочерей

Теперь о, возможно, финале истории двойняшек, которых похитила суррогатная мать. Полтора года назад она отказалась отдавать новорождённых девочек биологическим родителям и сбежала вместе с детьми. Иногда женщина выходила на связь, обещала вернуть малышей, но всякий раз требовала денег. Выяснилось, что всё это время она скрывалась в подмосковной Балашихе.

На этих кадрах родители забирают детей у суррогатной матери. Этим двойняшкам в розовых куртках уже полтора года, но это их первая встреча с настоящими мамой и папой.

Подмосковная Балашиха. В этом доме и жили маленькие Таисия и Елена вместе с суррогатной матерью Преславой. Последняя до сих пор здесь. Дом обнесен сплошным забором, на калитке спилена ручка. Просто так к хозяевам не попасть.

В телефонном разговоре Преслава Воронова настаивает: будет сражаться за детей до последнего.

"У нас сейчас суд проходит, поэтому никаких комментариев давать не буду", — заявила она.

Ольга Сазонова по медицинским причинам не могла выносить ребенка. Вместе с мужем Дмитрием они воспользовались услугами суррогатной матери. Но когда девочки появились на свет, та отдавать их биологическим родителям отказалась. Требовала заплатить еще, а потом и вовсе пропала.

"Я не понимаю, в каком статусе мои дети: у них четыре родителя или у них никого вообще нет? Мы обратились в юридическую контору, то есть пришли не в полицию, потому что она вынашивает наших детей, на которых у нас нет прав никаких, а удерживать ее по закону мы тоже не имеем права", — рассказали Ольга и Дмитрий.

Материнство и отцовство Сазоновым пришлось подтверждать с помощью медицинской экспертизы. А потом обращаться в суд, который в этом случае встал на сторону биологических родителей.

"Чего стоила одна переписка, которая проходила: мы вам не отдадим детей, пока не заплатите больше!" На детей собирались деньги. Представляете состояние родителей, которые знают, что их дети скитаются по всей России и под них собираются деньги какими-то ящиками", — поделился эмоциями адвокат Виктор Малахов.

Подобные истории возникают потому, что деликатная сфера суррогатного материнства у нас никак не регламентирована. Женщина, которая вынашивает чужого ребенка, может в любой момент передумать и оставить его себе. Долгое время в таких ситуациях закон вставал на ее сторону. Но год назад Верховный суд выступил со специальным разъяснением и призвал учитывать мотивы, по которым суррогатная мать отказывается отдавать малыша. По мнению экспертов, нужен новый закон.

"Речь идет о создании типового договора с государственной регистрацией, плюс создание реестра женщин, которые готовы быть суррогатными матерями", — заявил Дмитрий Морозов , председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Своих дочерей Сазоновым пришлось забирать с помощью судебных приставов и в присутствии органов опеки. Сейчас маленькие Таисия и Елена уже в Петербурге.

"Совсем не хочется с рук спускать, мы их столько ждали!", — признаются родители.

Но история эта еще не закончена. Суррогатная мать через суд пытается вернуть детей себе.