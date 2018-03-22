В «Школе материнства» продолжаются занятия для будущих мам

Врачи городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова продолжают проводить бесплатные занятия для будущих мам.

В рамках лекций, будущие мамы могут избавиться от своих страхов и получить ответы на все вопросы от врачей. Отмечается, что занятия стали востребованными среди девушек и женщин, которые в ближайшем будущем планируют родить. Цикл для будущих мам состоит из нескольких частей. В «Школе материанства» представителям прекрасной половины населения расскажут об анатомо-физиологических аспектах беременности. Так, к примеру, перед женской половиной выступит акушер-гинеколог, которая расскажет как проходит беременность и что происходит с организмом будущей мамы перед зачатием ребенка.

Первое занятие пройдет 28 марта в 15.00 в конференц-зале акушерского отделения ГКБ №15 имени О. М. Филатова по адресу: Вешняковская ул., д.23 строение 2, подъезд №7, на втором этаже.