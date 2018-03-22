Звезда Голливуда рассказала об издевательствах отчима

Казалось, что у Крисси Метц, звезды популярного сериала «Это мы», заслужившего высочайшие оценки кинокритиков, есть все, что она может пожелать. Но в интервью авторитетному изданию 37-летняя актриса поведала о своем непростом детстве.

По словам Крисси, ее биологический отец оставил семью, в которой было еще двое детей кроме нее — Моника и Филип. В то время будущей звезде было всего 8 лет. Впоследствии мама актрисы завела еще одного ребенка от своего бойфренда. После этого женщина встретила еще одну любовь — мужчину по имени Триггер, у которого также была дочь. Крисси и ее брат с сестрами стали жить в доме нового мужа мамы. На свет появился еще один малыш.

Актриса вспоминает, что Триггер любил всех детей, в том числе и неродных, но по какой-то причине испытывал к ней самой неприязнь. Крисси рассказала в интервью: «Его ужасно оскорбляла моя фигура. Он всегда в упор смотрел на меня, когда я ела. Появились шутки о том, что на холодильник следует повесить замок. Еда же была моим единственным источником удовольствия. Мы так долго жили впроголодь, что я стремилась съесть как можно больше, пока в доме достаточно продуктов».

Помимо постоянных упреков, неродной отец начал поднимать руку на падчерицу. Девушка постоянно получала тычки, шлепки только потому, что мужчине не нравилось ее телосложение. Предлог мог быть абсолютно любым. Триггер не трогал ее лицо, но мог пнуть так, что Крисси падала на пол.

Когда Метц стала знаменитой, приемный отец пожалел о своем поведении. Он даже прислал девушке письмо, признавшись, что теперь гордится ее достижениями.