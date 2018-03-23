«Мой герой»: Анна Седокова научила Гектора плавать в бассейне

Певица Анна Седокова не скрывает радости от того, что уже 11 месяцев является мамой Гектора — мальчика, которого она родила от таинственного мужчины, чье имя предпочитает не называть. Артистка также воспитывает двух старших дочерей и часто демонстрирует, как весело ее семья проводит время. На днях красавица показала достижение сына — тот научился плавать!

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова дольна успехами своего младшего ребенка, которому вскоре исполнится год. Она постоянно делится со своими подписчиками фото и видео со своими детьми, которых обожает. Новый ролик знаменитость посвятила Гектору, который делает первые успехи в плавании: «Мой герой. Вот так, в 11 месяцев, мы уже самостоятельно плаваем в бассейне. Это было очень страшно, признаюсь вам, особенно окружающим, но я и с Алинкой и с Моной очень рано начала плавать. Так что, мама уже закаленная».

Анна предоставила поклонникам своего творчества советы по обучению малышей. Седокова рекомендует выбирать нарукавники чуть большего размера, чем положено по возрасту: «Мы мальчики большие и с нарукавниками на год ушли под воду сразу». По словам Анны, лучше начинать плавать с ребенком до 3-месячного возраста, причем делать это в специальных бассейнах со специалистом. Тогда у малышей нет страха перед водой и их легко научить нырять. Певица акцентирует внимание на том, что не нужно внушать детям свои страхи, но и спускать с них глаз тоже нельзя: «Самое сложное — приучить не пить воду. Потихонечку, веселясь, вытяните губы в воде и покажите, как машинка едет (я не знаю, как описать этот звук)… Потихоньку отпускайте за одну ручку, потом придерживайте за тело, но ни в коем случае не сразу, не бросайте, не оставляйте».

Исполнительница уточнила, что во время съемки ее телефон утонул, но она считала, что он водонепроницаемый, а оказалось, что это не так. Поклонникам очень нравится, когда Анна показывает своего любимого «мужчину»: «Мужик растет, такой славный!» «Будущий пловец, научился держаться в воде в столь юном возрасте». «Гека молодец! В первые месяцы вода для дитя — почти естественная среда. Они спокойно и безбоязненно ныряют и плавают».

«Столько времени проводите с детьми! Столько любви во всех ваших видео и фото! Желаю вам счастья!» «Восхищаюсь вами! Так классно, когда есть на кого ровняться и становится лучше!» «Он прелестный мальчик, рада за вас».

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 21 Мар 2018 в 4:09 PDT Но не всегда подписчики осыпают многодетную маму Анну Седокову комплиментами. Недавно они ругали ее за то, что Гектор ел песок на пляже, а мама, вместо того чтобы вымыть ребенку рот и отвлечь от подобного занятия, стала снимать это на видео.