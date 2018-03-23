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«Уберите ребенка от балкона!»: Нелли Ермолаеву просят осторожнее носить сына
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«Уберите ребенка от балкона!»: Нелли Ермолаеву просят осторожнее носить сына 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Фанаты Нелли Ермолаевой изрядно испугались, увидев её новое фото в Инстаграме. Они признались, что от одного взгляда на снимок у них захватывает дух, и попросили молодую маму не держать ребенка на незастекленной лоджии.
По словам взволнованных мам из Инстаграма, небезопасно держать малыша на открытой лоджии и на такой высоте, как это делает Нелли. Комментирующие отметили, что как бы крепко Ермолаева не держала своего ребенка, все-таки не стоит так рисковать, и попросили телеведущую фотографироваться в других местах. «Мироша растёт так быстро! Вот вроде малюсенький был, уже полтора месяца прошло и все комбезики маловаты становятся», — написала под этим фото новоиспеченная мама, не ожидая таких комментариев.
Однако же нашлись те, кто поспешил успокоить взбушевавшихся женщин в микроблоге Нелли. Фолловеры заверили, что ограждение лоджии находится на безопасном уровне, что не позволит уронить ребенка, и попросили больше не разводить панику в комментариях. Они признались, что не любят зацикленных на своем ребенке мам, которые слишком фанатично относятся к процессу воспитания. «Уберите ребенка от балкона!» «Господи, я подумала там внизу пустота, но потом заметила стекло» «А вам не страшно вот так держать ребенка выше уровня перегородки?» «Она ж его в руках держит а не над землей, вы чего?» «Выглядит, конечно, пугающе.. я как мама малыша содрогнулась даже!»
Но Нелли, как маме, виднее, как держать своего ребенка и, вероятнее всего, она с полной ответственностью относится к его здоровью и безопасности. Вообще Нелли считает, что дети должны быть в каждой семье, так как приносят колоссальное счастье. А семьи без детей Ермолаева считает неполноценными.
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