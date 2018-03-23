3 способа развивать малыша по вальдорфской системе

Создатель первой вальдорфской школы доктор философии и педагог Рудольф Штайнер считал главной задачей воспитания позволять ребенку свободно осваивать виды деятельности, присущие его возрасту. Поэтому вальдорфская система категорически отрицает столь популярное сейчас «ускорение» умственного развития ребенка, а именно раннее обучение чтению, письму, счету.

Штайнер и его последователи не раз отмечали, что развитие интеллекта должно происходить из общего развития личности, которое достигается путем сочетания различных воспитательных элементов.

Создание в классе комфортной психологической среды, пространства для свободной игры, воспитание через подражание и пример, воспитание через труд («педагогика руки»: приготовление пищи, шитье, уборка), занятия различными видами искусства, а также организация здорового ритма жизни — все это составляет ядро вальдорфской системы.

Жизнь детских садов, работающих по методике Штайнера, напоминает жизнь большой и дружной семьи, с размеренными ритмами, своими традициями, множеством интересных активностей и игр.

Несмотря на кажущееся отсутствие образовательных занятий в таких детских садах, их выпускники хорошо подготовлены к школе.

Поэтому мы предлагаем вам три основополагающих принципа организации жизни малыша по вальдорфской системе, которые родители могут взять на вооружение и адаптировать для дома.

Ритм

С самого рождения родители стремятся установить для ребенка режим или, как называют его последователи вальдорфской системы, ритм.

Ритм нужен не только самым маленьким, он необходим на протяжении всего периода детства. Попробуйте чередовать в течение дня фазы «вдоха» и «выдоха». Фаза «вдоха» — занятие под руководством взрослого или чтение вслух. Фаза «выдоха» — самовыражение ребенка через свободную игру.

Подчините ритмичности дни недели.

Например, понедельник — день рисования, вторник — музыкальный, а пятница — день генеральной уборки и т. п.

Ежегодный ритм ознаменован праздниками и подготовкой к ним. Подобная ритмичность упорядочивает жизнь ребенка, делая ее понятной и предсказуемой, а самого малыша — спокойным и уверенным.

Игра

Вальдорфская система немыслима без игры, которой отводится важнейшая роль в воспитательном процессе. Причем наиболее «полезна» самостоятельная игра без вмешательства взрослых.

Побуждайте ребенка к активной игре и отведите на это не менее 1,5–2 часов в день. Пусть содержание игры определяет сам ребенок, подключайтесь к ней лишь по мере необходимости.

Пусть вас не пугает то, что порой игры могут быть необычными или бесполезными на взгляд взрослого.

Быть может, в этот момент происходит нечто важное в развитии личности ребенка!

Вальдорфская игрушка

Никаких пластмассовых конструкторов, кукол и кубиков геометрических форм! Вальдорфская система предлагает детям только простые игрушки из натуральных материалов.

Поленья, чурбаны и спилы деревьев, шишки, желуди и каштаны развивают куда лучше любой дорогой игры, купленной в магазине. Соорудите из них сказочных персонажей и поставьте дома кукольный спектакль.

Позвольте любому предмету в вашем доме стать игрушкой ребенка. Например, из нескольких стульев и покрывала можно построить дом, а можно и целый замок, где томится в заточении принцесса.

Творческие занятия также подчинены стремлению к натуральности: воспитанники вальдорфских садов не лепят из пластилина, для этого используется приготовленный самими детьми пластичный воск.

Дома легко приобщиться к старинному русскому промыслу — лепке из соленого теста.

Статья подготовлена по книге Владимира Загвоздкина, научного сотрудника Института теории образования и педагогики РАО, доцента кафедры психологии развития МПГУ, автора книги «В созвучии с природой ребенка. Вальдорфский детский сад».