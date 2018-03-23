Эта мама тратит на наряды дочери £500 в месяц: 12 фото, которые вызвали споры в Сети

Руби впервые попала на конкурс красоты, когда ей был всего лишь годик! Как такая идея пришла в голову родителям ребенка? Мама малышки 32-летняя Али Пайпер отвечает, что на это решение ее вдохновил телесериал «Коронованные дети». А потом мама и ее маленькая дочь просто «подсели» на конкурсы красоты и посещали их почти каждую неделю. Разумеется, детские сногсшибательные наряды, причудливые прически и регистрационные сборы для участия в конкурсах требовали нешуточных вложений. Мама малышки честно призналась, во сколько обходится борьба за звание «Королева красоты» и, самое главное, во имя чего все это было затеяно.

Мама маленькой Руби ответила предельно точно: «Каждый месяц я тратила до 500 фунтов стерлингов в месяц на платья для дочери и вступительные взносы».

А это более чем 40 000 рублей!

Али Пайпер обосновывает увлечение тем, что оно полезно для девочки: «Руби счастлива участвовать в конкурсах красоты, это придает ей уверенности в себе!»

Как оказалось, мама неспроста затронула тему уверенности в себе. «Когда я была маленькой девочкой, то страдала, оттого что была очень застенчивой. Это мешало мне общаться в школе и чувствовать себя комфортно при знакомстве с другими детьми. Только в подростковом возрасте я стала своей среди одноклассников.

И мне не хотелось, чтобы такая история повторилась с дочерью.

Мама убеждена, что именно благодаря участию в конкурсах ее девочка растет не такой замкнутой.

Кстати, Али Пайпер воспитывает еще и 12-летнего сына. «Мой мальчик практически с младенчества был шумным и уверенным в себе ребенком. Чего не скажешь о дочке — она скорее интроверт. Наше с ней увлечение помогло освободиться ей от этой «раковины»». Не исключено, что мама все же немного преувеличивает, ведь дочь оказалась на подиуме всего лишь в один год, когда о патологической стеснительности речи идти не может. Возможно, женщина просто решилась на «профилактику»?

В любом случае у Руби все прекрасно получается, только посмотрите на взгляд этой маленькой королевы красоты, наполненный уверенностью и готовностью покорять сцену!

Кажется, что ребенок уже родился созданным для сцены. Однако мама утверждает, что в самом начале этой своеобразной «карьеры» она очень опасалась, что малышка испугается сцены. «Когда мы прибыли на наш первый конкурс, мы увидели много девочек, более уверенных в себе, чем Руби. Я боялась, что дочка испугается шума и откажется от участия во всем этом».

Но неожиданно для мамы годовалая Руби с большим интересом и каким-то особенным достоинством держалась на сцене.

Она вся сверкала в своем пышном желтом платье! С этого момента мы поняли, что тема конкурсов красоты покорила нас с дочкой. Надо продолжать!

Конечно, многие родители не поймут ежемесячных трат в 500 фунтов стерлингов на такое гламурное хобби. Однако мама девочки сделала еще одно признание:

Однажды я заказала Руби костюм из Америки за 750 фунтов стерлингов. Да, это очень дорого, но в тот момент я не могла устоять от его красоты.

Какой из всех этих нарядов стоил таких денег, Али не уточняет. Но все уверены, что он был умопомрачительной красоты.

Расходов требуют не только платья, но и прически. Они у Руби на всех конкурсах красоты всегда очень сложные и стильные.

К счастью, мама пока не готова позволить наносить на кожу ребенка автозагар и делать девочке макияж. Однако заметила:

Я задумаюсь об этом только после того, как Руби исполнится хотя бы четыре года.

А сейчас малышка хороша и без косметики. Ее главные секреты — интересные костюмы и умение держаться на сцене. Второе появилось у Руби благодаря ее маме. «В одной из наших комнат с помощью подручных предметов и скотча я создала нечто похожее на сцену. Дочь постоянно тренировалась красиво дефилировать дома, и сейчас ей не страшен ни один подиум».

Маленькая Руби ведет себя как королева красоты не только на сцене. Мама все чаще стала замечать, что ее трехлетняя дочь готова к фотокамерам в любой момент, даже во время обычного похода в магазин! Фото: Mirror.co Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!