6 необычных уроков, которых нет в российских школах (а жаль)

В начальной школе в Швейцарии есть уроки по правилам движения, которые ведут полицейские. Они же выдают разрешение ездить в школу на велосипеде.

Удивительно, что подобных уроков нет в Голландии, где даже самые маленькие дети ездят на велосипедах вдоль автомобильных дорог и постоянно подвержены риску попасть под машину.

Английская система образования более предусмотрительна. Детей с младших классов учат безопасности в лесу, — ориентироваться на местности, выпиливать ветки, разжигать костры, строить шалаши. Урок называется Forest School.

В некоторых школах этим занимаются каждый день. Ехать никуда не нужно, обычно на территории есть свой «лес» — небольшой участок с деревьями, без искусственных насаждений. Иногда такой «лес» находится максимум в 10 мин ходьбы.

Об этих и других уроках, нам, привыкшим к урокам труда и физкультуры, рассказали мамы из Германии, Нидерландов, Израиля, Испании и других стран.

Австралия: медиаторство и медитация в школе Montessori East Bondi, рассказывает Катя Клименко

Два раза в неделю в школе проходят практики осознанности — уроки, похожие на медитацию (mindfulness practice). Они длятся около сорока минут, и проводит их сертифицированный практик.

unsplash.com На уроке много говорят и практикуют разные техники и упражнения. Например, просят вспоминать ситуации конфликта или чувств злости, тренируются в дыхательных упражнениях, пытаются успокоить себя, думать о положительных словах, которые можно сказать обидчику, чтобы дать понять о своих чувствах (в технике Non-violent communication).

Есть предпринимательская группа, в составе которой дети 10-12 лет, закупают органические овощи и фрукты оптом, затем расфасовывают и продают по коробке каждой семье. Вырученная прибыль идет на пожертвования дому сирот в Тайланде.

Приобщиться к волонтерству могут дети постарше. Раз в год выпускники средней школы (12 лет) отправляются в «путешествие помощи», в котором они пару недель работают в доме для малышей-сирот, — помогают с ремонтом и работой в саду.

США, Нью-Йорк: будущие CEO в средней школе с математическим и научным уклоном (math and science middle school), рассказывает Анастасия Морозова

У нас есть приятный предмет — Exploration (Исследование). Он предполагает изучение разных сфер и носит абсолютно прикладной характер. Дети всем классом выезжают в разные районы города, чтобы узнать ситуацию изнутри.

Например, в шестом классе дети должны пройти теорию и практику по трем темам: еда, урбанистика и водные курсы. Проект о еде отвечает на ряд вопросов: откуда берутся продукты, какова их реальная стоимость, как выращивают овощи и так далее.

По окончании проекта дети сами «открывают ресторан», — покупают еду, готовят ее, сервируют стол и убирают за всеми.

Exploration занимает 5 академических часов, то есть почти весь день, и проходит раз в неделю. Через раз дети едут «в поля» знакомиться с темой вместе с учителем и сопровождающим.

Остальные занятия посвящены обучению в классе. Например, если в прошлый раз была поездка на городской фермерский рынок, то теперь в классе будут изучать экономическую сторону вопроса.

Интересно, что речь будет идти даже о маркетинге. Расписание одного из проектов выглядит так:

— Забота о саде

— Работа в группах: разработка рецептов и концепции ресторана

— Система ответственного производство продуктов

— Выезд: исследование работы ресторана

— Полезный коэффициент в продуктах

— Сбор урожая и приготовление салата

— Создание рецептов

— Рабочий персонал в сфере разработки продуктов

— Разработка ресторана и создание брендинга".

Голландия, программа для умников

В Нидерландах существует учебная система «Восток» для детей до 12 лет, IQ которых 130 и выше. В дополнение к школьной программе дети изучают философию, иностранный язык, участвуют в исследовательских проектах, медитируют перед началом уроков, оставляя все ненужные мысли за пределами класса и настраиваясь на учебу. Это отдельная группа до 10 человек, занятия проходят по 4 часа в неделю.

unsplash.com Смысл данной системы — научить учиться. Поскольку детям с высоким IQ школьная программа дается легко и быстро наскучивает, у них пропадает мотивация к учебе. В старших классах это может негативно отразиться на успеваемости.

"Восток" учит планированию, самостоятельности, поиску и выбору нужной информации и повышает интерес к учебе. Иностранный язык учат практически без учителя. Педагог всегда присутствует в аудитории, но ребенок должен сам задавать вопросы. Таким образом он развивает коммуникативные навыки.

Дети попадают на эту программу следующим образом. Когда ребенок начинает преуспевать, ему дают дополнительные задания и предлагают ходить в класс «плюс» (тоже класс для одаренных детей, ступень перед классом «Восток»). Для следующей ступени предлагают сдать тест на уровень IQ и пройти еще некоторые задания. Смотрят на результаты, успеваемость, социально-эмоциональное развитие ребенка. Бывает так, что ребенок интеллектуально опережает сверстников, а социально и эмоционально — нет.

Быстрое когнитивное развитие — это тоже отклонение, хоть и со знаком плюс.

Израиль: уроки дискуссии и понимания, рассказывает Елена Ройтман

У нас раз в неделю проводят урок «дискуссии» (можно перевести с иврита как «спор»). Детей учат спорить с энергетически правильным посылом к оппоненту и/или аудитории. На уроках обсуждают технику речи, ее содержание, пластику тела, мимику, внутренние ощущения и визуализацию своих слов в процессе спора.

Один час в неделю посвящен уроку, похожему на групповую терапию. 2-3 человека из класса по очереди рассказывают о проблеме, которая на данный момент волнует их больше всего. Кто-то говорит о компьютерных играх, а кого-то беспокоят проблемы межличностного общения, например, недопонимание в семье.

На другом часе выбранная учителем (из предложенных детьми) проблема обсуждается всем классом: как к этому относиться, как решать и так далее. Занятие проходит во внеурочное время, — аналог нашему внеклассному чтению. Чтобы говорить о своих эмоциях, нужно не бояться быть уязвленным, предполагать, что тебе припомнят эту откровенность на следующий день на переменке. Поэтому степень открытости у детей разная. Одни рассказывают о каких-то незначительных вещах, другие — откровенно о важном.

Уроки дискуссии также распространены в Голландии в рамках урока родного языка. Обычно класс делят на две части. Первым предлагают защищать одну позицию, вторым — другую.

Несмотря на то, что ребенок может быть с этой позицией абсолютно не согласен, ему необходимо найти факты в поддержку. Учитель смотрит на ряд моментов в презентационной речи: как собрана информация, как она преподнесена, есть ли агрессия, которая часто проскальзывает у людей в споре, и т. д. По сути, такая практика учит детей участвовать в полемике без агрессии, видеть другую точку зрения, понимать, что всегда есть факты в пользу разных позиций.

Испания: маленький город La Garriga, рассказывает Надя Макоева

У детей есть предмет emotional education (эмоциональное воспитание). Урок предназначен для детей всех классов, начиная от Nursery (это 3 года) до 11 класса.

Они собираются в уютной комнате и обсуждают чувства, взаимодействие с другими людьми, учатся решать конфликты, управлять эмоциями, прислушиваться к чувствам других, развивают эмпатию.

unsplash.com В нашей школе считают, что развитый эмоциональный интеллект является необходимой предпосылкой для дальнейшего успеха в жизни, в том числе профессиональной (едва ли не важнее, чем пресловутый IQ).

Они не боятся разговаривать, потому что в принципе атмосфера в школе доверительная. Учителя очень бережно относятся к чувствам детей и воспитывают это в них. Уважение, эмпатия там во главе всего. Они говорят в общем об управлении эмоциями, о том, как преодолевать страхи, свой гнев, как договариваться, решать конфликтные ситуации. Рассматривают это на отвлеченных примерах из жизни, смотрят мультфильм «Головоломка».

Как логичное продолжение урока по эмоциональному интеллекту, в школах проходят еженедельная ассамблея, на которой обсуждают разные социальные проблемы. Бедность, голод, войны, проблемы беженцев, социального неравенства, расовой дискриминации и многое другое.

Дети все это очень глубоко воспринимают, делают поделки, которые потом продают и перечисляют деньги в различные фонды.

Ассамблея работает только для вдумчивых детей. Например, был День рождения Мартина Лютера Кинга. Учителя, пользуясь случаем, рассказывали детям о том, кем он был, о том, что боролся с расовой нетерпимостью, о его знаменитой речи, о сегрегации и т. д. Дочь мне всю дорогу из школы это рассказывала.

Сейчас происходят события в Каталонии. Школа старается быть очень аккуратной. Это тема чувствительная, — у всех родителей разные позиции по вопросу. Так что детям рассказывают о принципе: бывают такие ситуации, когда страны хотят быть вместе или отделяться, о том, как люди ходят голосовать, что это вообще такое, о том, что такое протестные манифестации и почему применять насилие — это плохо.

Германия, Франкфурт-на-Майне

Одна из самых крупных образовательных программ в начальной школе в Германии — Klasse2000. Она направлена на предупреждение насилия и зависимости и пропагандирует здоровый образ жизни. Дети узнают факты о правильном питании, пользе физических упражнений, методах расслабления, учатся говорить «нет» наркотикам и алкоголю.

Программа Klasse2000 предназначена для детей от 6 до 10 лет. Ее проводят учителя, которые целенаправленно проходили тренинги по этому направлению. Это могут быть как школьные учителя, так и внешние консультанты с образованием в области медицины и педагогики.

На родительские вечера приглашают мам и пап, но многое о сути программы родители узнают из рассылки и журналов, посвященных этому классу.

Домой дети приходят с домашними заданиями, которые часто нужно делать вместе с родителями, что дает возможность обсудить проблему в рамках семьи.

Если в целом смотреть на динамику, то все развитые страны постепенно вводят в свою программу уроки эмоционального воспитания детей. Те, которые развивают так называемые soft skills, необходимые при общении с людьми. Навыки, которые помогают понимать себя и других, а значит, успешнее взаимодействовать с людьми. Именно их видят специалисты как компетенции будущего: умение работать в команде, решение проблем, коммуникация без агрессии.

Как говорит психолог Джон Готтман, успех и счастье определяются осознанием своих эмоций. Кстати, об этом же говорит Джек Ма , китайский магнат, основатель Алибаба. Он считает, что будущее за теми, кто, помимо привычного IQ, будет развивать в себе EQ (emotional quotient эмоциональный интеллект) и LQ (love quotient — коэффициент любви).

Изначально этот текст был опубликован на сайте проекта Мамсила.

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