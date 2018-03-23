Стас Пьеха показал подросшего сына в день его рождения

Сыну популярного певца Стаса Пьехи вчера исполнилось 4 года. В честь дня рождения мальчика его отец опубликовал поздравительный пост в Instagram. Артист поделился совместным фото, на котором можно увидеть, как вырос к 4 годам его сын Петр.

С днем рождения, Сын!

коротко подписал Стас Пьеха снимок.

В хэштегах он заметил, что очень любит мальчика.

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) 22 Мар 2018 в 8:08 PDT Подписчики Стаса Пьехи не только оставили множество поздравлений в комментариях, но и заметили, что Петр все больше становится похож на своего знаменитого папу. «Папина копия. Пусть он будет похож на своего папу, пусть будет таким же классным👏💕», «Папина копия! С днюхой, малыш!», «Маленький Стас как будто!», «Счастья обоим! 🎉Красивые парни!👍🙏», — пишут пользователи.

Заметим, что, к сожалению, у знаменитого папы нет возможности посвящать много времени сыну. Об этом Стас уже не раз рассказывал в своих интервью. Стас очень хочет чаще встречаться с мальчиком и стать для него примером.

Однако, Петр живет с мамой в Санкт-Петербурге, а основная работа Стаса Пьехи все-таки связана с Москвой.

Я его содержу. А из вещей стараюсь покупать что-то актуальное — обувь, одежду. Ведь Петя постоянно растет, и размеры меняются. Вообще для сына и меня главный подарок — это внимание, ведь мы редко видимся,

— делился певец.

Напомним, Стас Пьеха уже некоторое время живет отдельно от жены и сына, но не забывает заботиться о ребенке и старается с ним видеться как можно чаще. О том, что пара рассталась, стало известно летом 2016 года. Отметим, что некоторое время назад Стас Пьеха впервые вывел своего сына на сцену. Правда, не обошлось без слез.

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Дек 19, 2017 at 3:37 PST Фото: Instagram / @wolfieha

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