Почему вашим детям за вас неловко

Почему дети стесняются родителей

Ситуации, когда дети стесняются своих родителей, встречаются очень часто. Думаю, многим знакомо это чувство неловкости, а, может, даже стыда, когда мама, встречая тебя из школы, чмокала в щеку перед всем классом. Хотелось сквозь землю провалиться и побыстрее скрыться от ухмылок одноклассников. В каком возрасте возникает стеснение?

Чаще всего такая проблема возникает в подростковом возрасте, когда мнение сверстников становится для ребенка первостепенным. Подростку хочется выглядеть и чувствовать себя самостоятельным, независимым, а эта потребность сопряжена с сепарацией от родителей. Как можно быть «крутым», если мама постоянно просит отчитаться, где ты сейчас находишься, покушал ли ты, не замерз ли? Такое поведение подрывает авторитет подростка, делая его в компании друзей «маменькиным сынком».

Психологи полагают, что стеснение может появляться уже в 4 года, когда ребенок начинает активно взаимодействовать со сверстниками и узнавать от них, какими бывают чужие мамы и папы. И конечно, происходит невольное сравнение: «папа Миши часто играет с ним на детской площадке, а мой все время проводит на работе», «мама Саши делает для нее красивые игрушки, а моя так не умеет». Ребенок начинает понимать, что мир не ограничивается только его семьей, и что у всех все по-разному, и вполне возможно, что ребенка что-то будет не устраивать в своих родителях. Что вызывает стеснение?

Подростки часто стесняются того, что родители проявляют к ним нежные чувства. Когда это происходит дома, то обычно не вызывает проблем, но если мама или папа проявляют свою любовь в компании друзей ребенка, то это, вероятно, вызовет недовольство.

Некоторые дети могут стесняться возраста своих родителей. Кто-то стесняется, что родители у него уже пожилые и старше родителей одноклассников на 15 лет, а кто-то, наоборот, испытывает неловкость от того, что его родители слишком молоды.

Бывает так, что родители ведут себя не так, как хотелось бы их детям. Может быть, ребенок хочет видеть в своих родителях наставников, а они ведут себя и одеваются как подростки.

Особенно неловко становится, когда они начинают разговаривать с друзьями ребенка на их сленге, иногда употребляя вышедшие из употребления слова. А кто-то, наоборот, предпочел бы обрести друзей в лице родителей, но те старомодны и не могут его понять.

Крайне неловко бывает, когда родители ребенка являются в той или иной степени люмпенами. Детям не хочется, чтобы их ассоциировали с родителями, поведение которых обществом не принимается. Почему так происходит?

Чаще всего конфликт возникает в результате столкновения поколений. Как бы родители не пытались идти в ногу со временем, для своих детей они будут все равно «другими». Дети и их родители выросли в разных условиях, у них были разные ориентиры в жизни, разные ценности. И это нормально, времена меняются, детей воспитывают иначе, под те условия, в которых они сейчас находятся. Что же делать родителям?

Не нужно ребенка за это ругать, лучше всего спокойно с ним обсудить, что же у него вызывает чувство стыда. Он должен понимать, почему вы действуете так, а не иначе. Узнав его претензии, вам стоит посмотреть на себя и подумать, что же делать с тем, что не нравится вашему ребенку.

Если вам не стоит никакого труда изменить свои привычки, которые вызывают неловкость у ребенка, то можно этим заняться. Если же вы понимаете, что у вашего ребенка такой взгляд потому, что он попал в определенный коллектив, то, возможно, стоит задуматься о том, как изменить эту среду, может быть, сменив школу, если это не нанесет вред ребенку.