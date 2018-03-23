Воспитание детей: почему его не следует поручать бабушкам

В нашем обществе бабушки и дедушки принимают активное участие в воспитании детей. Почему-то это стало для них функцией «по умолчанию». А если бабушки или дедушки не хотят сидеть с внуками, то значит, они их «не любят». Такая ситуация характерна в большей степени для нашей страны. В западных же странах бабушки не выполняют функцию няни для своих внуков, а скорее выступают в роли старшего друга, который готов делиться с ними своей мудростью и опытом.

Сразу нужно оговориться, внуки могут проводить время со своими дедушками и бабушками, это полезно и для детей и для прародителей, потому что общение с пожилыми людьми учит детей эмпатии и скрашивает порой одинокую жизнь бабушки. Зачастую любовь бабушки и дедушки безусловна, они принимают внуков любыми лишь потому, что они есть. И это очень здорово, когда дети имеют своего рода «подушку безопасности», которая всегда подарит им свое тепло и заботу. Но сейчас мы говорим именно о минусах, которые могут влиять на поведение детей и их отношения с родителями.

Противоречивые установки

Часто бывает, что бабушки позволяют своим внукам больше, чем их родители. В семье, в которой растет ребенок, может быть принято, чтобы каждый член семьи убирал за собой после еды. Находясь у бабушки, ему говорят, что этого делать не нужно и бабушка все сделает сама. С одной стороны, бабушка таким образом показывает свою любовь к внуку, но с другой, ребенок попадает в диссонанс, потому что дома ему говорят делать одно, а у бабушки от него требуют совсем другое. В ребенке копится напряжение от того, что значимые для него люди требуют от него разных вещей, и он не понимает как правильно себя нужно вести.

Подрыв авторитета родителей

Этот минус прямо вытекает из предыдущего. Бабушки и дедушки могут иметь свое видение на воспитание детей и высказывать это своим собственным детям на глазах внуков. Дети ведь все прекрасно понимают, они видят, что их родителей отчитывают, а значит, те были неправы и в чем-то провинились. Таким образом, авторитет родителей падает, и дети могут перестать их слушаться.

Избалованность

Бабушки и дедушки могут разрешать своим внукам есть сколько угодно сладкого или ложиться спать позже обычного. Ребенок после общения с бабушкой может начать протестовать против принятых правил в родительской семье. В этом нет ничего страшного, дети легко перестраиваются, и бывает достаточно им объяснить, что в доме у бабушки главная бабушка, а потому правила устанавливает она, но когда ребенок возвращается домой, то главными становятся родители, соответственно, и правила выставляют они.

Чрезмерная опека

Может быть и совершенно противоположная стратегия взаимодействия с детьми, а именно чрезмерная опека бабушек и дедушек. Ладно, если бабушки просто кутают зимой ребенка в несколько слоев одежды или кормят чуть больше обычного, но может быть так, что бабушки делают за детей уроки или выполняют за них какие-то обязанности по дому. В принципе, это не так уж плохо, ребенка разгружают, и у него появляется больше свободного времени, но все же ребенок не учится быть самостоятельным и ответственным за те дела, которые ему поручили.

«Старая школа»

Взгляды на воспитание детей в XXI веке несколько отличаются от того, что было принято в детстве наших бабушек. У старшего поколения свои взгляды на воспитание детей — так или иначе, оно преломлено через призму советской культуры. Те методы воспитания, которые были приняты 30 лет назад, значительно отличаются от современных. Так, бабушки и дедушки, выросшие в неблагополучные годы и не осознающие необходимость окружения ребенка теплом и любовью, могут чересчур строго относиться к детям или проецировать на них свои комплексы и предубеждения.

Соседство с бабушкой

Также нередко бывает, что бабушки живут с семьями своих взрослых детей. И кажется, что это отличная возможность «нанять» бабушку в качестве няни для ребенка, потому что она родной человек и ей можно доверять. Но в этом-то и главное отличие няни от бабушки. Так как бабушка является родственником, то она может позволять устанавливать свои правила и поучать родителей в том как «правильно» надо воспитывать детей. Данная ситуация вносит свои изменения в отношения между родителями и прародителями, потому что порой бывает сложно возразить или «уволить» бабушку, если ее методы воспитания кажутся родителям неправильными.

Нет ничего страшного в том, чтобы поручать присматривать за детьми няне. Во-первых, сейчас существуют различные вызывающие доверие агентства, помогающие выбрать няню, прошедшую все необходимые тесты. Такие няни имеют педагогическое или психологическое образование, они знают, как нужно работать с детьми. К тому же няню можно без зазрений совести уволить и найти для ребенка новую.

Какие отношения между бабушками и внуками должны быть

Как было сказано в самом начале, приветствуются дружеские отношения. Бабушки и дедушки имеют больше свободного времени, чем родители, поэтому они способны организовывать совместный досуг с внуками. Например, если бабушка любит театры и музеи, то можно брать с собой внуков. Или если дедушка любит садоводство, он может привлекать к труду и детей. Такой досуг не только развивает последних, но и укрепляет отношения между бабушками и внуками. Так бабушки и дедушки будут получать необходимое внимание, которое им может не хватать, а дети будут больше узнавать о семье, в которой они растут.

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