Как облегчить жизнь с ребенком вне дома

Средства контроля для непоседливого карапуза

За непоседливым карапузом сложно уследить даже на ограниченной игровой площадке — пару минут назад он был на горке, а теперь уже катается на качелях. Чтобы не ходить за малышом по пятам, используйте специальные средства контроля, которые крепятся на ребёнке и связаны с телефоном родителя или отдельным пультом.

Расстояние «тревоги» можно указать в настройках и менять в зависимости от обстановки. В толпе лучше настроить, чтобы прибор пищал при увеличении расстояния больше трех метров, на детской площадке поставить 20 метров или более. Особенно удобен этот девайс для родителей двух и более детей, которые на прогулке всегда бегут в разные стороны.

Складной горшок

Простая конструкция из раскладного круга на ножках и одноразовых вставок поможет любителям поездок. Далеко не всегда удаётся найти чистый удобный туалет, и для «кустиков» может быть слишком холодно или далеко. После использования одноразовый вкладыш завязывается и выкидывается в ближайшую урну, а плоский легкий круг с ножками складывается в сумку до следующего раза.

Одноразовые накладки на унитаз

Одноразовые накладки на сиденье унитаза пригодятся, если вы отправляетесь за покупками в большой торговый центр или другое место, где есть общественный туалет.

С такой накладкой легко справится даже младший школьник. Крепится накладка липучками, не скользит и не сбивается в самый неподходящий момент. С одной стороны подкладка представляет собой прорезиненную поверхность, которая и позволяет провести все манипуляции гигиенично. Другая сторона — мягкий материал, на котором малышу будет комфортно сидеть.

Игрушки с USB-плеером

Плюшевый мишка или зайчик, рассказывающий знакомым голосом любимую сказку, очень удобен во всех местах, где требуется долгое ожидание: аэропорт, различные инстанции, медицинские учреждения.

Записать сказки можно заранее, просто поставив игрушку рядом с собой во время вечернего чтения малышу. Дети с удовольствием слушают знакомую историю в исполнении мамы или бабушки, с привычными интонациями и паузами, а родители могут сосредоточиться на заполнении документов или важном разговоре.

Поводок для игрушек

Специальный «поводок» для игрушек, поильника или соски пригодится для родителей с малышами, передвигающимися в детских колясках. Одна часть «поводка» крепится к коляске, другая к нужному предмету. Благодаря ему бутылочка или игрушка не окажутся на грязном полу, а смышлёный малыш быстро сообразит, как «вернуть» упавшую вещь на место.

Транспорт и сон Даже самая удобная коляска превращается в обузу, если свернуть с ровной дороги на траву или песок. Для прогулок по пересечённой местности прекрасно подойдёт коляска-рюкзак. В разложенном виде это обычная коляска, в сложенном — плоский рюкзак с лямками.

Другой удобный вариант для прогулок— слинги и эрго-рюкзаки. Но это в том случае, если малыш ещё маленький и лёгкий.

Для перелётов пригодится специальный детский авиагамак, который крепится к обычному самолетному креслу.