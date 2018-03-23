Семинар-практикум для родителей дошкольников прошел в Бибиреве

В дошкольном отделении № 5 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» на минувшей неделе прошел семинар-практикум «Мальчики и девочки — два разных мира». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проводилось в рамках проекта «Мамина школа».

-В семинаре приняли участие родители как мальчиков, так и девочек, и они были очень активны: обсуждали предложенные вопросы, выполняли практические задания. Родители узнали о психологических особенностях мальчиков и девочек и об особенностях гендерного подхода в воспитании, а также о том, в каких случаях девочек и мальчиков надо воспитывать одинаково, — рассказали в администрации ШМК.