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Семинар-практикум для родителей дошкольников прошел в Бибиреве
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Семинар-практикум для родителей дошкольников прошел в Бибиреве 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В дошкольном отделении № 5 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» на минувшей неделе прошел семинар-практикум «Мальчики и девочки — два разных мира». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проводилось в рамках проекта «Мамина школа».
-В семинаре приняли участие родители как мальчиков, так и девочек, и они были очень активны: обсуждали предложенные вопросы, выполняли практические задания. Родители узнали о психологических особенностях мальчиков и девочек и об особенностях гендерного подхода в воспитании, а также о том, в каких случаях девочек и мальчиков надо воспитывать одинаково, — рассказали в администрации ШМК.
Там отметили, что по мнению родителей, семинар, подготовленный педагогом-психологом Наталией Смирновой, был очень полезен. (ип)
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