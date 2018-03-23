Муж не возвращает детей отсудившей их у него саратовчанке

Несмотря на решение суда, отец несовершеннолетних продолжает настраивать их против родной матери и препятствует общению.

Независимые стороны, которые представляют интересы несовершеннолетних, попытались решить вопрос мирным путем. К разговору также присоединилась уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя

Напомним, жительница Саратова Кристина Федурина развелась с отцом своих детей, а он забрал их себе и настроил против матери. Папа психологически настолько накрутил детей, что они стали даже отказываться встречаться с мамой, называть ее грубо «Кристинкой» и «биологической матерью». Дошло до того, что младший сын пытался с мамой драться.

Тогда Кристине помог московский адвокат Александр Мирошин. Это адвокат в свое время оказал юридическую помощь Кристине Орбакайте , вернувшей с его помощью сына Дэни. Причем, саратовской тезке «звезды» Мирошин помог совершенно бесплатно, при этом выиграв суд. Суд постановил вернуть детей матери, отцу же назначил время для встреч. Однако на этом история не закончилась.

«Отец делает все возможное, чтобы затягивать исполнение решения суда. Сначала долго (около года) тянули апелляцию, сейчас уже деваться некуда — детей надо отдавать. Но как их отдавать, если они в измененном состоянии сознания? Не силой же их вырывать?! Решили, что родители должны встретиться и обсудить этот процесс, договориться. Приставы позвали на встречу меня в роли медиатора. Что там происходило — отдельная песня. Папа зачем-то на встречу привел детей, совершенно не заботясь о том, какой это стресс для них. Все напоказ. Страшно. История не закончена», — сообщила подробности этой затянувшейся истории Татьяна Загородняя.

Правозащитница сообщает, что и сама категорически против одномоментной передачи детей. Для этой цели она обратилась в центр помощи семье и детям «Семья», чтобы психологи подготовили программу реабилитации для детей. Специалисты должны будут подготовили детей к предстоящей перемене.

«Вот такая ситуация. Можно кино снимать… Только очень страшное о человеческом эгоизме, верховенстве человеческого Эго и о нелюбви к детям», — подытоживает Загородняя.