Красавица! Девушка Криштиану Роналду в сексуальном купальнике

Криштиану Роналду (33) и Джорджина Родригес начали встречаться в ноябре 2016 года и сейчас вместе воспитывают четверых детей: Криштиану-младшего (7) от суррогатной матери, двойняшек Матео и Еву (тоже от суррогатной матери) и малышку Алану, которую Родригес родила футболисту в ноябре 2017-го.

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Звездные родители говорят, что большая семья — это огромное счастье, и постоянно делятся с подписчиками снимками с детьми. Так, например, Джорджина опубликовала снимок из небольшого бассейна.

Пользователи умилились малышам в надувных кругах, а заодно завалили девушку комплиментами — молодая мама выглядит очень круто в черном купальнике.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/krasavitsa-devushka-krishtianu-ronaldu-v-seksualnom-kupalnike/