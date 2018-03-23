Грудь и секс: что обсуждают молодые мамы

Окунувшись в новый и пугающий мир подгузников и грудного вскармливания, молодые мамы немедленно начинают искать того, кто сможет разделить в ними переживания. Обычно этим человеком оказывается другая новоиспеченная мама.

Невзирая на место и окружение, молодые мамочки чаще всего обсуждают эти десять тем. 1. Дети

Этот пункт очевиден. Здесь важно все: количество волос на голове у ребенка, его вес, пузыри из носа и количество жидкости, которое он употребляет с точностью до 0,001 мл. 2. Роды

Боль, схватки, разрывы и прочие радости, сопутствующие родам — это совсем не те темы, которые можно обсудить с подругой, мужем или коллегой. А вот другая недавно родившая женщина поймет очень хорошо. 3. Грудь

Лактация и кормление — еще одна важная тема, которая постоянно порождает массу вопросов и споров. Должна ли грудь так болеть? Почему соски стали почти черными, это нормально? Исчезнут ли эти огромные синие вены? Ведь только другая мать младенца поймет, зачем нужны 38 бюстгальтеров и почему чистых футболок не бывает много. 4. Сон

Можно сколько угодно рассказывать семье и друзьям о распорядке дня и идеальном детском сне. Но, собираясь вместе, мамы абсолютно точно будут обсуждать постоянный недосып. А еще делиться смешными историями, которые происходят из-за того, что почти все молодые родители страдают от недостатка сна. 5. Преодоление

Общественно мнение непреклонно: каждая молодая мама должна быть счастлива. Точка. Только собравшись вместе, недавно родившие женщины могут откровенно признаться в том, что иногда они не могут выносить ребенка или мужа. Поверьте, все не так уж и конфетно. И молодым мамам зачастую нужно больше поддержки, чем принято считать. 6. Секс

Когда можно начинать? В какой позе? Как быть со швами? Как при этом побороть постоянную усталость? Что делать, если ребенок проснется? Здесь особо ценными представляются советы тех, кто уже вернулся к сексу после родов. 7. Содержимое подгузника

Цвет, запах, консистенция и частота — самые важные пункты, которые интересуют любую маму. Именно поэтому в компании недавно родивших женщин эта тема является одной из главных. 8. Передышки

Иногда молодым мамам необходимо получить подтверждение тому, что они все делают правильно. Даже если иногда они дают слабину и пропускают какие-то пункты в уходе за ребенком. Не страшно пропустить один сеанс детской гимнастики, страшно винить себя в этом еще месяц. 9. Отлучение от груди

Нужно ли ждать полных шести месяцев, чтобы начать вводить прикорм? Как размять бананы и авокадо? Какую еду категорически нельзя давать малышу? Эти и еще много других советов по правильному кормлению от авторов нетленки "мой ребенок научился пользоваться ножом в два месяца". 10. Когда второго?

Не успевает женщина родить ребенка, как к ней сразу же начинают приставать с вопросом о втором. Хотя кого мы обманываем, даже если у женщины уже четыре ребенка, все равно найдется человек, который спросит про следующего.