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Малыши смастерили мартовских котиков
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Малыши смастерили мартовских котиков 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Досуговом центре «Богородское» состоялось тематическое занятие для малышей и взрослых.
На этой неделе студия «Вместе с мамой» из ДЦ «Богородское» провела тематическое занятие для детей и взрослых района Богородское. Мальчишки и девчонки вместе со своими мамами смастерили разноцветных мартовских котиков и весенние аппликации.
По мнению участников занятий и руководителя бесплатной студии Ирины Ушаковой, трудно найти занятие, которое может быть лучше совместного времяпровождения с семьей за полезным делом. Каждое новое занятие здесь не похоже на предыдущее, дети постоянно развиваются, а родители видят прогресс малышей и все плюсы, которые дает секция.
Записаться на бесплатные занятия в студию «Вместе с мамой» можно по телефону: +7 (499) 160-14-65 или +7 (499) 781-36-42.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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