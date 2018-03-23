Малыши смастерили мартовских котиков

В Досуговом центре «Богородское» состоялось тематическое занятие для малышей и взрослых.

На этой неделе студия «Вместе с мамой» из ДЦ «Богородское» провела тематическое занятие для детей и взрослых района Богородское. Мальчишки и девчонки вместе со своими мамами смастерили разноцветных мартовских котиков и весенние аппликации.

По мнению участников занятий и руководителя бесплатной студии Ирины Ушаковой, трудно найти занятие, которое может быть лучше совместного времяпровождения с семьей за полезным делом. Каждое новое занятие здесь не похоже на предыдущее, дети постоянно развиваются, а родители видят прогресс малышей и все плюсы, которые дает секция.

Записаться на бесплатные занятия в студию «Вместе с мамой» можно по телефону: +7 (499) 160-14-65 или +7 (499) 781-36-42.