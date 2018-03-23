Мэрилин Керро показала отца своего ребенка

Будущий отец ребенка Керро — норвежский строитель Марк Александр Хансен. Как оказалось, пара встречается уже давно. Встреча с будущим возлюбленным произошла случайно: «Магии на 100% нету. Мы этого не планировали», — призналась Мерилин.

«На самом деле, счастье рядом. Надо просто его видеть и заметить. Наверное, в этом и есть смысл жизни», — цитирует слова рыжеволосой красавицы «СтарХит»

Ребенок оказался для звезды шоу «Битва экстрасенсов» долгожданным. Она всегда испытывала особую нежность к детям.

Что касается Шепса, то он уже давно перестал быть частью жизни Керро. «Мы не вместе больше года, никогда не будем вместе, и мне не жалко. Это был мой выбор», — признавалась она.

Поздравляем красивую пару!

Фото: instagram