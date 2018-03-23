День доброты прошёл в дошкольном отделении школы №1356

О Дне доброты сообщил сайт школы №1356. Он же разместил фоторепортаж из дошкольного отделения.

Малыши приняли участие в Дне доброты в четверг, 22 марта. Организаторами Дня доброты для дошкольников стали воспитатели 19-й группы Светлана Кузьменкова и Лидия Николаева. Малышам постарались привить доброту не нравоучениями, а с помощью общения и взаимодействия в ходе игр и заданий.

Кроме того, в этот день для средней группы прошло занятие с названием «Путешествие в волшебный лес». Его посвятили ознакомлению с окружающим миром. Ведь миру этому наша доброта тоже нужна.