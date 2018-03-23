У Юры Голубева тяжелая форма ДЦП. Мальчику нужно специальное кресло

Вероника Голубева просит костромичей помочь 9-летнему сыну Юре, узнал KOSTROMA.TODAY. У мальчика тяжелая форма ДЦП.

При рождении Юра получил травму, которая лишила его детства. Мальчику поставили страшный диагноз. Папа мальчика ушел из семьи, когда ребенку было 4 года. Поэтому Юру воспитывает одна мама. Живут они на пенсию ребенка и пособие по уходу.

Несмотря ни на что мама старается делать все возможное, чтобы помочь Юре. Она ездит с ним к различным специалистам и на специальные курсы.

Мама везде носит сына на руках, потому что ему нельзя не сидеть, не стоять.

«Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям за помощью в приобретении напольного кресла «Special Tomato Sitter» 4 размера. Это кресло нам очень необходимо. В связи с тем, что Юра сам не сидит и не стоит, то кресло поможет вести нам активную жизнь. Мы с сыном часто ездим на курсы реабилитации в поездах и на машине, где нам кресло необходимо как фиксация и опора. К тому же, кресло в машине служит как автомобильное. Также, Юра посещает занятия психолога и логопеда, где нам просто необходимо мобильное кресло. Да и просто кресло нужно, чтобы жить и развиваться, кушать и играть. У меня уже нет сил, чтобы держать его на руках, так как Юра очень высокий и большой мальчик. Очень прошу у вас помощи в приобретении напольного кресла, без него Юрочке будет очень тяжело просто жить», — говорит Вероника, мама Юры.

Юра очень веселый и общительный, несмотря на свое состояние.

Вероника просит неравнодушных костромичей помочь ей в покупке кресла«Special Tomato Sitter», которое стоит 94560 рублей.

Помочь мальчику можно на сайте благотворительного фонда, перейдя по ссылке.