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Психолог рассказала о пользе мультсериала «Кошка Бяка и хороший мальчик»
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Психолог рассказала о пользе мультсериала «Кошка Бяка и хороший мальчик» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
«Кошка Бяка и хороший мальчик» — очень необычный проект анимационной студии «Паровоз», известной такими хитами как «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и «Деревяшки». Мультфильм очень музыкальный и веселый, но при этом — по-настоящему полезный для детей. Чему именно мультик учит малышей и почему мюзикл — это отличная идея, рассказывает психолог Международного психологического центра Валерия Зинатулина:
«Мультфильм построен в непривычном жанре мюзикла, и для психологического развития детей он полезен по трем причинам. Он познавательный, сюжетный и с морально-нравственными темами.
Из-за быстро сменяющегося видеоряда сериал стоит рекомендовать для детей от 3 лет, для тех, кто помладше, темп слишком быстр. Кроме того, моральные чувства начинают формироваться только после двух лет, а их понимание и анализ происходит после трех.
Рассмотрим основные плюсы сериала.
В центре сюжета морально-нравственная дилемма вокруг поступков героя. Главный герой — обычный мальчик, персонаж не положительный и не отрицательный. Также в кадре присутствует его окружение: мама, домашние питомцы — кошка, черепаха, попугай, друзья. События сериала должны чему-то научить героев.
Как обычный ребенок, мальчик совершает не очень хорошие поступки. В серии под названием «Футбол» он врет о том, кто разбил люстру. В конце мальчик понимает, что наказание последует для ни в чем не повинной Бяки, и признается в содеянном. На примере главного героя ребенок ненавязчиво может уяснить последствия обмана.
После просмотра задавайте ребенку вопросы, а как бы он поступил, что он понял из мультфильма и т. д. Усвоение детьми морально-нравственных норм включает в себя три сферы — моральное переживание, моральное сознание и моральное поведение. Сопереживая, ребенок формирует и осознает нормы поведения. А когда мы спрашиваем мысли и выводы по поводу увиденного, мы помогаем малышам закрепить эти самые нормы в сознании.
Эмоциональность повествования удачно передана с помощью богатой гаммы мимики, интонации песен героев, яркости фона и предметов, музыки. Понятны и удачно переданы выражения переживания и радости мамы, мальчика и домашних животных.
На музыкальном сопровождении стоит остановиться отдельно. Подача контента в виде мюзикла вполне может претендовать на удачное инновационное решение проблемы гармоничного детского развития.
В фоновом музыкальном сопровождении и песнях прослеживается четкий ритм, даже предметы окружающего пространства двигаются и подпрыгивают в такт (синхронизация музыкального и визуального отображения ритма). В процессе или после просмотра мультика можно вместе с ребенком напевать слова, двигаться под песенки. Это поможет развитию музыкального слуха, двигательной активности. А еще с помощью песенки легче запоминать и воспроизводить текст, то есть развивать память.
Учитывая все эти преимущества, сериал должен оказывать скорый и положительный эффект на гармоничное личностное развитие малышей".
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