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Ирина Шейк все-таки беременна?
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Ирина Шейк все-таки беременна? 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Топ-модель Ирина Шейк в марте прошлого года стала счастливой мамой очаровательной дочки. Звезда с успехом совмещает карьеру и уход за ребенком, но время от времени возникает вопрос о расширении семьи. Поклонники Ирины уверены в том, что она снова беременна. В Интернете появились фотографии, на которых особо внимательные заметили немного выпуклый живот.
Публикация от irinashayk (@irinashayk)
20 Фев 2018 в 8:33 PST  Обычно выбирающая для себя облегающую одежду, Ирина неожиданно стала появляться в просторных платьях. А на днях папарацци застали девушку во время шопинга с Брэдли Купером, отцом ее дочери Леи. И модель была одета в короткое, но свободное платье с леопардовым принтом. Особо внимательные поклонники разглядели указывающий на беременность живот.
Слухи о том, что модель ждет второго ребенка, появились еще в феврале, когда Брэдли и Ирину заметили на парковке медицинского центра в Лос-Анджелесе, который занимается вопросами беременности.
Ранее Ирина неоднократно говорила о том, что хочет иметь большую семью и что Брэдли Купер именно тот мужчина, от которого она хочет рожать детей, пишет издание «7 Дней».
Одна из близких подруг звезды в конце 2017 года говорила о планах Шейк подарить дочери брата или сестренку. «Ирина просто обожает свою дочурку, и ей очень нравится быть мамой. Ирина готова забеременеть уже в следующем году. И Брэдли ее поддерживает, он вполне готов к появлению второго наследника!»
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